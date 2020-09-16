Отопительный сезон в Санкт-Петербурге стартует 17 сентября

В полночь четверга, 17 сентября, в Северной столице стартует отопительный сезон. Сначала помещения будут периодиески подтапливаться, что позволит подготовить город к полному отоплению. Отопительные системы уже прошли проверку и готовы к работе.

Первым делом тепло пойдет в социальные объекты. Это школы, детские сады, поликлиники и дома престарелых - там батареи нагреются первыми. Жилые дома будут подключаться постепенно. За исполнение отопительных работ отвечают жилищные организации, которые обслуживают дома.

В Петербурге действуют 15 теплоэлектроцентралей, почти 700 котельных, свыше 8,8 тысяч километров теплосетей и 383 центральных пункта отопления.