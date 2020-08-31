Александр Беглов: День знаний – это праздник для всех

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к школьникам и учителям Северной столицы с поздравлением по поводу начала нового учебного года. По его словам, День знаний – праздник для всех, ведь мы учимся всю жизнь.
Отдельно он поздравил первоклассников, назвав их "главными именинниками". Он пожелал им ярких открытий и отличных оценок.
По словам губернатора, завтра, Первого сентября, в школы пойдут 535 тысяч ребят, из которых 62 тысячи следают это в первый раз в жизни.
Также он отметил, что школы Санкт-Петербурга полностью готовы к началу учебного года, в том числе и с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм.