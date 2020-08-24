РЖД увеличит число электричек между Санкт-Петербургом и областью

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» с 1 сентября 2020 года увеличит число пригородных поездов, курсирующих между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Изменения в расписании, вызванные новыми поездами, будут отражены на официальном портале «СЗППК» и на станциях и вокзалах.

Увеличение количества поездов связано с традиционным ростом пассажиропотка осенью. Люди возвращаются из отпусков и каникул на работу, в университеты и школы.

Дополнительные электропоезда будут задействованы на более чем шестидесяти маршрутах. Основные изменения в расписании приходятся на будние дни, но и в выходные дополнительные электрички ходить будут.