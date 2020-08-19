В Петербурге прошел конкурс на лучшего водителя троллейбуса

Вчера, 18 августа, в Санкт-Петербурге стартовал финал городского этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». Вот уже в течение двух дней в Петербурге выбирают лучшего водителя троллейбуса. К практическому испытанию допустили 18 участников, весной ставшими финалистами теоретического этапа.

В ходе соревнования водители Горэлектротранса должны были подтвердить свой профессионализм на деле. Лучшим из лучших предстояло пройти препятствия, продемонстрировать навык вождения задним ходом и выполнить крутые виражи и фигуры вождения различной сложности — змейку, точную остановку, заезд в бокс. На всей линии эстафеты на специально оборудованной площадке на территории старейшего троллейбусного парка на Сызранской улице присутствовали эксперты, замерявшие среднюю скорость прохождения водителями препятствий и считали количество ошибок — сбитые конусы и промедления.

Обладатели золота и серебра смогут принять участие во всероссийском этапе конкурса, а призеры и гранд-финалисты смогут досрочно повысить разряд и получат денежную премию. Соревнования проводятся по стандартам Мирового движения рабочих профессий WorldSkills, которым следует компания «Горэлектротранс».