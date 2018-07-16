Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

Копорская крепость

Первое упоминание об этой крепости приходится на 1240 год. Она неоднократно перестраивалась и несколько раз переходила то в руки шведов, то возвращалась обратно к России.

В 1919 году крепость послужила надежным оборонительным пунктом для красноармейцев, успешно отбивших атаку белогвардейского десанта. В период Великой Отечественной войны в районе Копорской крепости велись ожесточенные бои, закончившиеся полным освобождением Копорья.

В 2001 году крепость получила статус музея. Сейчас она частично разрушена, но можно спуститься в старинные подвалы-подземелья. Из четырех башен доступны для посещения три. Практически не сохранилась наугольная башня крепости, проход в нее запрещен.

Музей работает только с организованными группами по предварительной записи. Телефон: 8 (812) 959-03-72, +7 (911) 967-83-31

Где: поселок Копорье, 20 км от поворота с 76 км трассы Петербург-Таллин

Как добраться: на электричке от Балтийского вокзала Санкт-Петербурга следовать до станции Калище, затем ехать на автобусе 677а.

Время работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00

Фото: Wikipedia / Мила Питер

Крепость Орешек

Крепость была основана новгородским князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского, в 1323 году. В 1612 году крепость попала под власть Швеции, тогда же ее переименовали в Нотебург (Ореховый город).

В 1702 году во время Северной войны крепость была отвоевана войсками Петра I и переименована в Шлиссельбург – «ключ-город». В XVIII – XIX веках Шлиссельбургскую крепость называли «русской Бастилией» – здесь содержались члены царской семьи, претенденты на престол, видные государственные и общественные деятели.

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В годы Великой Отечественной войны Шлиссельбургсая крепость стала важным стратегическим пунктом. Почти два года защитники крепости не давали немцам сомкнуть Ленинград в кольцо блокады. Сейчас можно посетить внутренние ходы двух башен, старую тюрьму «Секретный дом», и выставку, которая находится в здании «Новой тюрьмы».

Где: остров Ореховый, недалеко от Шлиссельбурга

Как добраться: на электричке с Финляндского вокзала ехать до ж/д станции Петрокрепость, далее около пяти минут идти до пристани, крепость находится на острове, туда перевозят теплоходы

Время работы: с 1 мая по 31 октября, с 10:00 – 17:00

Фото: Wikipedia / Evgen72

Ивангородская крепость

Крепость построили в 1492 году по приказу Ивана III и в его часть назвали Ивангородом. Ивангородская крепость - это западный аванпост России (Московского княжества), построенный в конце XV века Иваном III. Ее цель – противостояние крепости рыцарей Тевтонского ордена (Нарвской крепости), построенной на другом берегу реки Нарва еще в XIII веке.

Информация о зодчем, занимавшимся проектировкой и возведением Ивангородской крепости, была утрачена. По легенде, по окончании работ он был ослеплен для того, чтобы пресечь возможность постройки аналогичного сооружения.

Во время Великой Отечественной войны в результате интенсивных бомбардировок Ивангородской крепости был нанесен значительный урон.Сейчас ведется реставрация крепости, но по ее территории можно свободно гулять. Есть здесь и тайные ходы, но они завалены камнями.

Где: Ивангород, Кингисеппское шоссе, 1/6

Как добраться: автобус №842-1 Петербург − Ивангород

Время работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00

Фото: Wikipedia / S Urala

Старая Ладога

Эта крепость − самая старая в Ленобласти, ее построили в начале 12 века. Стены крепости имели высоту до 8 метров и толщину в основании около трех метров. О неприступности крепости свидетельствуют события 1164 года, когда корабли шведов подошли к крепости, долго ее осаждали и в итоге уплыли ни с чем.

Разрушаться крепость начала в 1851-1923 годы, когда была построена Николаевская железная дорога, соединившая Петербург и Москву. Это негативно сказалось на экономическом состоянии Ладоги, на реке Волхов был закрыт торгово-транспортный путь.

В середине XX века началось восстановление крепости, которая к тому времени была почти разрушена. В 1971 году здесь открыли музей. Посетители могут посмотреть на археологические раскопки и предметы, связанные с историей крепости.

Где: Старая Ладога, Волховский проспект, 9

Почему: старейшая крепость в Ленобласти

Как добраться: автобус №877 Петербург − Бокситогорск

Время работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00

Фото: Wikipedia / Андрей Левин

Выборгский замок

Выборгский замок − это единственный на территории России замок европейского типа. Замок основан шведами в 1293 году, в XVIII веке его завоевали войска Петра I, нанеся большие повреждения.

Став собственностью России, Выборгский замок был восстановлен, однако внутреннее его устройство было выполнено уже не по оригинальным планам. В XIX веке работы по реконструкции внутренней планировки замка продолжились. В результате последние штрихи шведского периода были стерты.

В наши дни в Выборгском замке располагаются исторический и краеведческий музеи. Среди экспонатов находятся фрагменты старинного интерьера, гербы, карты, иконы и другие ценности. Можно подняться на смотровую площадку башни Олафа и осмотреть весь город.

Где: Выборг, Замковый остров

Почему: единственный в России замок европейского типа

Как добраться: автобусы и электрички до Выборга ходят регулярно

Время работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00

Фото: Instagram / @margancovka11