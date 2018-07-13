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Крепость «Орешек» отреставрируют к 2023 году

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© Фото: vk.com/oreshekmuseum

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В 2018 году возле крепости должен начать работу причал, остальные нововведения еще неизвестны.

Крепость «Орешек» отреставрируют к 2023 году, когда памятник отметит свой 700-летний юбилей. Такое указание дал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Он заявил, что необходимо провести противоаварийные и восстановительные работы объектов крепости.

Реставрацию музейного комплекса поручили Константину Сухенко, председателю комитета по культуре. На реставрацию крепости «Орешек» пойдут собственные средства учреждения и субсидии комитета по культуре, сообщает корреспондент «Санкт-Петербург.ру». Сколько денег необходимо выделить на реставрацию, станет ясно после обследования территории памятника.

В 2018 году возле крепости должен начать работу причал, остальные нововведения еще неизвестны.

Крепость «Орешек» − историко-архитектурный памятник XIV-XX веков. Она была основана в 1323 году на Ореховом острове внуком Александра Невского и служила форпостом на границе со Швецией.

В 1612 году после девятимесячной осады крепость пала и 90 лет находилась под властью Швеции. В 1702 году началась Северная война, «Орешек» был возвращен и переименован в Шлиссельбург («ключ-город»).

В Шлиссельбургской крепости в свое время содержались Иван IV, первая жена Петра I – Евдокия Федоровна, декабристы Николай Бестужев, Иван Пущин; революционеры Михаил Бакунин, Вера Фигнер, Александр Ульянов.

В августе 1928 года здесь открылся филиал Ленинградского музея Октябрьской революции.

Во время Великой Отечественной войны защитники крепости «Орешек» почти 500 дней (с 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года) оберегали крепость, не давая окончательно отрезать блокадный Ленинград от страны. Артиллерийские обстрелы причинили крепости значительный урон, превратив в пыль многие памятники. Каждый год в «Орешке» в память о доблести защитников крепости проводится торжественный митинг.

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