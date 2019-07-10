Необычные места в Петербурге, где можно послушать музыку

Оранжерея Таврического сада

Раньше у Таврического сада была большая оранжерея. Там разводили диковинные деревья и цветы, плодовые деревья, овощи и фрукты. В начале 20 века она пережила упадок, была восстановлена и перевезена в Ботанический сад, где и находится сейчас.

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В 1935 году на место старой оранжереи была установлена новая – поменьше, но не менее чудесная. Ее привезли из Царского Села. В коллекции оазиса – тропические и субтропические растения.

Здесь есть выставочный зал, магазин цветов и кафе. Часто в оранжерее проходят литературные чтения и концерты: от классики и джаза до клубной музыки.

Афиша

Где: ул. Шпалерная, 43

Когда: понедельник – с 14:00 до 21:00; со вторника по четверг – с 11:00 до 21:00; пятница, суббота – с 11:00 до 22:00

Сколько: билет для взрослого – 80 рублей

Кстати, сам Таврический сад открыт круглый год, кроме периода просушки с апреля по май, с 07:00 до 23:00. Вход свободный.

Фото: vk.com/orangeryspb

Ботанический сад

В Ботаническом саду Петра Великого, помимо выставок цветов, экскурсий по Японскому саду, лекций и мастер-классов, играют концерты и целые музыкальные фестивали. Например, в конце лета – Summer music park.

Инструментальные аранжировки рок-хитов и голливудских саундтреков, страстные танго Пьяццоллы, «Времена года» Вивальди, романтические миниатюры в исполнении солистов Мариинского театра и филармонии… Билеты – от 1000 рублей.

Мероприятия, проходящие в Ботаническом саду, можно отслеживать здесь.

Где: ул. Профессора Попова, 2

Когда: ежедневно с 10:00 до 19:00

Сколько: зависит от экскурсии и мероприятия

Фото: vk.com/botsad_spb

Планетарий №1

В здании крупнейшего старинного газгольдера России в ноябре 2017 года открылся самый крупный планетарий в мире (нет, это не шутка). Диаметр его купола – 37 метров. Картинку на экране передают 40 проекторов. Качество изображения – на высоте, мощность звука – со встроенным вау-эффектом.

В Планетарии проходят различные музыкальные мероприятия. Например, летние звездные вечера от авторов проекта «Классика в темноте». Для посетителей звучат яркие и чарующие произведения Вивальди, Римского-Корсакова, Делиба, Бородина, Баха, Нино Рота, Эрика Сати и других великих классиков.

Самое интересное – живую музыку сопровождает визуальный ряд: панорамные виды цветущего Петербурга, космические дали, аналоговая макросъемка, художественная абстракция.

Афишу мероприятий можно посмотреть на сайте планетария.

Где: наб. Обводного канала, 74 Ц

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00 (касса работает с 10:00 до 21:00)

Сколько:

взрослый – 450 рублей (в выходные 550 рублей);

дети старше трех лет, школьники, студенты очного отделения, пенсионеры, инвалиды 2-й и 3-й группы – 400 рублей (в выходные 450 рублей);

дети до 3 лет, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды 1 группы с одним сопровождающим, дети-инвалиды с одним сопровождающим – бесплатно.

Фото: vk.com/planetarium1

Анненкирхе

Анненкирхе – евангелическо-лютеранская церковь Святой Анны, первая лютеранская церковь Петербурга – за свое существование успела сменить несколько обличий: во время правления Романовых здесь вели службы, в советские годы был кинотеатр, затем рок-клуб, а сейчас снова церковь.

Практически все концерты и выставки в Анненкирхе – благотворительные. Церковь в нулевые пережила большой пожар и до сих пор восстанавливается. Чтобы ускорить процесс, многие музыканты играют бесплатно.

В стенах древнего храма можно послушать шедевры классиков, побывать на выступлении струнного оркестра, поддержать начинающих певцов, гитаристов, баянистов, укулелистов, ложкарей и всех, кто занимается музыкой.

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Где: Кирочная ул., 8 В

Когда: со среды по воскресенье – с 12:00 до 20:00; с пятница по вторник – выходной

Сколько: вход в церковь бесплатный (некоторые мероприятия платные, но недорогие)

Фото: vk.com/annenkirche