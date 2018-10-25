Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

Дворец Белосельских-Белозерских

Дворец был построен в 1848 году известным архитектором эпохи Николая I А. Штакеншнейдером. Он стал последним частным дворцом, выстроенным на Невском проспекте в XIX веке.

Внутри сохранились подлинные интерьеры, среди которых выделяются парадные залы на втором этаже: Дубовый зал (бывшая библиотека), использовавшийся как малый концертный зал; Картинная галерея; Парадная столовая; Бежевая гостиная; Зеркальный (бальный) зал с хорошей акустикой; Золотая Малиновая гостиная.

Во всех этих и других залах сохранилась художественная отделка середины-конца XIX века: камины, светильники, лепнина, картины, зеркала, мебель и многое другое. В настоящее время дворец активно выполняет функции муниципального культурного центра: здесь проводятся различные выставки, фестивали, организуются концерты, конкурсы.

В концертном зале дворца проходят разнообразные музыкальные выступления – от вечеров русской и зарубежной классической музыки до концертов современных эстрадных исполнителей.

Где: Невский, 41

Фото: Instagram / @mariaerlau

Доходный дом и торговый банк М.И. Вавельберга

На месте банковского дома «Вавельберг» раньше располагались два трехэтажных дома, построенных в начале XIX века для братьев художников Берниковых. В одном из этих зданий размещалась редакция популярного журнала «Сатирикон». В 1911–1912 годах на месте этих домов по проекту архитектора М. Перетятковича возвели здание для банка Вавельберга.

Архитектурный стиль строения заимствован у итальянских зодчих – прообразом послужил Палаццо дожей в Венеции. Главный фасад здания с двухъярусной аркадой наверху, противопоставление ажурного легкого низа и тяжелой плоскости наверху, форма сдвоенных окон в арочных нишах – все это свидетельствует о заимствовании архитектором композиции венецианского дворца.

Монументальные фасады, облицованные серым сердобольским гранитом, украшены рустованными колоннами, барельефами, пилястрами и скульптурными украшениями.

В здании размещались: обширный операционный зал, облицованный желтым искусственным мрамором и украшенный колоннами ионического ордера; жилые комнаты главы банкирского дома и его семьи; конторские помещения; фабрика геодезических и чертежных инструментов Герлаха.

В 1960 году на первом этаже дома разместился городской аэровокзал с авиакассами, справочной службой и камерами хранения. Из аэровокзала осуществлялась доставка пассажиров в аэропорт. Несмотря на то, что в этом здании уже не существует городского аэровокзала, горожане часто называют этот дом – «домом Аэрофлота».

Где: на углу Невского и Малой Морской ул., 1

Фото: nrfmir.ru

Дом Чичерина – Дом купцов Елисеевых

Участок, расположенный между между Мойкой и Большой Морской улицей, в свое время императрица Екатерина II даровала обер-полицмейстеру Н. Чичерину. Он же в 1771 году построил здесь дом в стиле раннего русского классицизма с элементами барокко. Архитектором стал А. Кокори­нов.

Фасад здания выходил на Невский проспект. Его отличительной чертой являются колоннады, расположенные по углам и в центральной части. Из-за большого количества колонн петербуржцы стали называть новое сооружение «домом с ко­лоннами».

Здесь в 1828 году в течение нескольких месяцев снимал квартиру известный русский поэт и драматург А. Грибоедов.

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С 1858 года хозяевами дома стали братья Елисеевы – местные купцы, владевшие им до самой революции.

В советское время здесь был открыт Дом искусств, а затем – кинотеатр «Баррикада». Сейчас этот дом официально признан памятником регионального значения и охраняется государством.

Где: Невский, 15

Фото: Instagram / @shkaff_s_knigami

Строгановский дворец

Дворец построен в 1752–1754 годах по проекту Ф. Растрелли. Граф Строганов был единственным вельможей, ради которого было сделано исключение, – ведь придворному архитектору не дозволялось заниматься частными заказами. Граф был фаворитом императрицы Елизаветы Петровны.

Строгановский дворец стал одним из культурных центров города, где проводились шумные балы, маскарады, концерты итальянской оперы, давались театральные представления, закатывались шикарные светские приемы. В 1754 году 15 декабря императрица даже провела во дворце прием по случаю своего дня рождения. В народе Строгановский славился «открытыми обедами», когда во внутреннем дворе накрывались столы, и каждый мог пообедать за счет графа.

После кончины С. Строганова в 1756 году хозяином дворца стал его сын Александр, который продолжил семейные традиции. А. Строганов, человек недюжинных знаний и ума, он был ценителем и собирателем произведений искусства, монет и минералов. В ХIХ веке дворцу потребовалась реконструкция, ее доверили домашнему архитектору Строгановых А. Воронихину, он же пристроил и новые корпуса.

Сегодня Строгановский дворец открыт для свободных посещений. Только здесь можно полюбоваться на танцевальный или большой зал – единственный в Петербурге интерьер, сохранивший настоящее декоративное убранство, созданное Растрелли, а также живописный потолочный плафон кисти Дж. Валериани «Триумф Героя».

В Строгановском работает постоянная экспозиция восковых фигур и проходят тематические выставки. Обилие декоративных элементов, колонны, скульптуры, нарядные наличники, герб Строгановых и рельефные профили над окнами первого этажа – все это делает его одним из самых роскошных особняков в Петербурге.

Где: Невский, 17

Фото: wikipedia.org

Дом Мертенса

Мертенс успешно работал в Петербурге с начала 1840-х годов, его фирма меховых изделий была одним из главных предприятий по производству одежды в городе. Торговый дом было решено построить в самом начале Невского проспекта, рядом со Строгановским дворцом. Проект создал архитектор русско-польского происхождения М. Лялевич, в 1910-х годах он был одним из главных зодчих Петербурга.

Дом Мертенса – один из первых памятников неоклассицизма в Петербурге, в свое время он стал одним из самых новаторских сооружений в городе. Архитектор применил при строительстве монолитную железобетонную несущую конструкцию и спроектировал три огромные застекленные арки на фасаде.

Господин Мертенс был занятной личностью, о которой в городе ходили легенды. Он любил крепко выпить, поэтому часто не мог объяснить, где живет и куда его вести. Есть легенда, что жители Невского в этом месте устали от того, что посреди ночи во дворы ломятся извозчики, чтобы узнать адрес Мертенса. В результате соседи решили вскладчину заказать и установить на доме огромную вывеску – «Дом Мертенса», чтобы его хозяин мог найти свой дом в любое время дня и ночи. Якобы даже в газетных киосках была брошюра «Путеводитель для господина Мертенса к его достопримечательному дому».

Несмотря на то, что самой фабрики Мертенса после революции не стало, здание сохранило свои функции. В 1944 году здесь открылся первый в Советском Союзе Дом моделей одежды. Сейчас тут базируется флагманский магазин знаменитой испанской марки одежды.

Где: Невский, 21

Фото: biz-cen.ru