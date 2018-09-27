Где жили гении: музеи-квартиры в Петербурге

В Петербурге за его более чем 300-летнюю историю проживало огромное количество великих личностей – поэты, художники, артисты, музыканты, научные деятели и политики.

В наследии города сохранилось много мест, где проживали знаменитости. Некоторые из этих домов, квартир и мемориальных музеев доступны для посетителей.

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Мемориальный музей А.А. Ахматовой

Здесь хранятся портреты Ахматовой, мемориальные вещи, автографы ее друзей, редкие книги. Музей разделен на две части. В одной из них – мемориальная квартира, а в другой выставка. Есть видеогостиная, где показывают фильмы о поэтах ахматовского круга. Анна Андреевна прожила здесь тридцать.

Где: Литейный пр., 53

Когда: вторник и с четверга по воскресенье с 10:30 до 18:30; среда с 12:00 до 20:00; понедельник выходной

Сколько: входной билет – 120 рублей; льготный – 60 рублей; для студентов, детей до 7 лет, ветеранов, инвалидов, многодетных семей и музейных сотрудников вход в экспозицию музея свободный. Каждый 3-й четверг месяца для посетителей до 18 лет вход свободный

Фото: vk.com/akhmatova.museum

Мемориальный музей Ф.М. Достоевского

Музей открыт в последней квартире писателя. Он разделен на две части: мемориальную и литературную. В мемориальной – подлинные вещи, окружавшие Достоевского. В литературной – прижизненные издания произведений писателя, книги с его автографами.

Где: пер. Кузнечный, 5/2

Когда: вторник, с четверга по воскресенье с 11:00 до 18:00; среда с 13:00 до 20:00; понедельник выходной

Сколько:

для граждан России и СНГ: взрослые – 100 рублей, школьники – 50 рублей, пенсионеры – 30 рублей, студенты, дети до 7 лет и льготные категории населения – бесплатно

для граждан других государств: взрослые – 160 рублей, школьники и студенты – 80 рублей

Фото: vk.com/dostoevskymuseum

Музей-квартира А.С. Пушкина

В этой квартире Александр Пушкин жил последние четыре месяца своей жизни. Здесь можно увидеть его письменный стол, любимое вольтеровское кресло, конторку, письменные принадлежности, трость и знаменитый портрет Жуковского с надписью «Победителю-ученику от побежденного учителя». Посетить музей можно только в рамках экскурсии.

Где: наб. реки Мойки, 12

Когда: понедельник и со среды по по воскресенье с 10:30 до 18:00; вторник выходной

Сколько: до 220 рублей; с аудиогидом от 190 до 310 рублей

Фото: museumpushkin.ru

Музей-квартира Н.А. Некрасова

В музее хранятся личные вещи, портреты, фотографии, автографы поэта, первые издания его произведений. Экспозиция посвящена не только талантливому поэту и издателю, но всему «Золотому веку» русской литературы. В нескольких комнатах квартиры жил соратник Некрасова писатель и журналист Иван Панаев.

Где: Литейный пр., 36

Когда: со среды по по воскресенье с 10:30 до 18:00; понедельник и вторник выходные

Сколько: входной билет (без экскурсионного сопровождения) для взрослых – 130 рублей, для пенсионеров и учащихся от 16 лет – 30 рублей, для лиц, не достигших 16 лет – бесплатно

Фото: museum.ru

Музей-квартира А.А. Блока

В музей входят две квартиры: одна из них – квартира самого поэта, в которой он провел последние годы жизни и скончался в августе 1921 года. Вторая – квартира его матери, находящейся двумя этажами ниже. Здесь хранятся личные вещи поэта, его книги, фотографии.

Где: ул. Декабристов, 57

Когда: ежедневно, кроме среды, с 11:00 до 18:00; вторник с 11:00 до 17:00

Сколько: взрослый – 150 рублей; для учащихся, студентов и пенсионеров – 100 рублей

Фото: museum.ru

Музей-квартира В.В. Набокова

Музей находится в буфетной особняка, где жила семья писателя. Сам дом и его обстановку Набоков не раз описывал в своих произведениях. Здесь хранятся семейные альбомы, памятные вещи и часть знаменитой набоковской коллекции бабочек.

Где: ул. Большая Морская, 47

Когда: со вторника по пятницу с 11:00 до 18:00; суббота с 12:00 до 17:00; понедельник и воскресенье выходные

Сколько: полная стоимость билета – 100 рублей; стоимость для граждан РФ – 40 рублей; для граждан, пользующихся дополнительными льготами, а также для иностранных студентов – 20 рублей

Фото: nabokov.museums.spbu.ru / terra-z.com

Музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова

Это квартира, где Римский-Корсаков провел последние 15 лет жизни. Здесь всего четыре комнаты, но зато все вещи в них подлинные. В этом месте бывали многие знаменитые люди того времени, память о них нашла отражение в экспозиции музея. Каждую среду здесь проходят музыкальные вечера – в память о знаменитых «корсаковских средах».

Где: Загородный пр., 28

Когда: ежедневно с 11:00 до 18:00; выходные дни – понедельник, вторник и последняя пятница месяца

Сколько: 75 рублей

Фото: wikipedia.org