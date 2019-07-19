  • 19 Июль 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 23:20 63.0466  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 23:20 70.7279  
Нефть($) 19.07.2019 63.19 +1.06
Нефть(p) 19.07.2019 4084.06 +75.69

«Фестиваль всего»: как появился VK Fest

Автор:


© Фото: vk.com/fest

Темы дня

Блогеры, Финский залив и привязка к Северной столице – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как создавали фестиваль самой популярной соцсети России.

Фестиваль социальной сети «ВКонтакте» VK Fest – одно из крупнейших летних событий Петербурга. Несколько лет на берегу Финского залива собираются любители музыки, блогеров, спорта и других развлечений, чтобы услышать любимых исполнителей и пообщаться с кумирами.

Первый VK Fest прошел в 2015 году. С тех пор праздник по популярности сравнялся с другими событиями города на Неве вроде «Стереолета» и встал на один уровень со столичными мероприятиями.

В отличие от многих российских фестивалей, y VK Fest нет главной темы. По словам организаторов, музыка существует наравне с зонами блогеров, спорта и других тем.

«Считается, что правильно делать продукт, который посвящен чему-то одному, – фестиваль инноваций, еды или определенного жанра музыки. Но мы сделали фестиваль всего, отталкиваясь от концепции самого "ВКонтакте"», – говорил учредитель VK Fest и генпродюсер «Радио Рекорд» Андрей Резников в интервью «Собаке.ru».

Изначально организаторы хотели превратить фестиваль в зону, свободную от соцсетей, и раздумывали отключить «ВКонтакте» в день проведения VK Fest. Одно эта идея была быстро отброшена.

В итоге было решено взять все главные аспекты соцсети и перенести их в реальный мир. Поэтому в центре внимания находится не только музыка, а также другой контент и живое общение.

Первый VK Fest в 2015 году. Фото: vk.com/radiorecord_spb
 

Впервые VK Fest состоялся в 18 и 19 июля 2015 года, но идея появилась раньше. Реализовать проект получилось лишь со временем.

Городом, в котором должен проходить фестиваль, сразу был выбран Петербург. Здесь придумали «ВКонтакте» и здесь же находится офис соцсети. При этом организаторы хотели сделать мероприятие, которое могло бы превратиться в один из брендов Северной столицы.

«Для того чтобы тебя заметили в Москве, нужно сделать что-то экстраординарное, и все равно город может не жить твоим событием. Там нужно взять огромное количество рекламных поверхностей, чтобы люди видели, что в городе проходит мероприятие. В Петербурге немного по-другому: все люди знают, что будет фестиваль "ВКонтакте"», – говорили организаторы в интервью «Бумаге».

Сначала фестиваль привлекал в основном только жителей Петербурга. В последующие годы на VK Fest стали приезжать больше людей из других регионов.

Увеличилось и количество посетителей в целом. Если в 2015 году пришли около 50 тыс. человек, то через три года в парке 300-летия Петербурга собралось на 40 тыс. зрителей больше.

Фото: vk.com/lizao
 

Кстати, о площадке. Парк 300-летия Петербурга на берегу Финского залива в Приморском районе можно назвать одним из лучших мест Северной столицы для проведения фестивалей и других крупных праздников.

Место пользуется популярностью среди петербуржцев не первый год, а в последнее время там значительно улучшили инфраструктуру, в том числе открыли метро. По степени притягательности для зрителей с парком может сравниться только «Севкабель Порт» на Васильевском острове, который работает с 2018 года.

«Парк 300-летия очень большой: каждый может выбрать что-то подходящее для себя», – отмечает Резников.

Директор VK Fest Александр Унешкин сравнивает фестиваль с настоящим городом, в который превращается парк, с населением в 80 тыс. человек. Это почти в тысячу раз больше количества людей, работающих над организационными моментами.

Фото: vk.com/fest
 

На VK Fest приглашают самых популярных исполнителей России, как поп-музыкантов, так и рэперов. Например, когда за 2017 песню «Розовое вино» Элджея и Федука послушали десятки миллионов раз, их не могли не позвать на главную сцену.

Не меньший интерес аудитории вызывают блогеры. На фестивале устраивают встречи и другие мероприятия с участием звезд Instagram и YouTube.

«Помню, привезли "некоего Ивангая", никому из нас особо не известного. Мы ведь не так уж молоды (смеется), а блогерство четыре года назад еще не было супертрендом. И вдруг видим: по парку бежит огромная толпа. Думаем: наверное, бегут за каким-то музыкантом. А они бежали за Ивангаем и чуть не снесли ограждение лаунжа, где тусовались блогеры», – вспоминала Анастасия Велькова, программный директор VK Fest.

Конечно, по большей части программа фестиваля ориентирована на молодежь, но и людям постарше есть чем заняться. Среди участников есть Эрмитаж, чей директор Михаил Пиотровский выступал в лектории, Академия Штиглица, университеты и, например, футбольный клуб «Зенит».

Читайте также:

Академия Штиглица: ода искусству от благородного банкира

«Если человек захочет у каждой площадки провести хотя бы пять минут, на это ему понадобится больше суток. На два дня строится целый город, а потом разбирается – и больше его нет», – говорит Андрей Резников.

Фото: vk.com/fest
 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Дельфинарий и океанариум: где увидеть морских животных в Петербурге

    Подводный мир удивителен. И как сильно люди любят рыб, так же сильно они должны уважать их жизнь. В Северной столице мало мест, где можно увидеть большие представления с морскими животными и при этом не беспокоиться за их самочувствие. Хватит двух пальцев.

    читать далее →

    «Краски, специи и любовь»: топ-6 индийских кафе и ресторанов в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие заведения Северной столицы, где можно поесть индийской еды, послушать красивую музыку и отдохнуть в окружении красок и контрастов.

    читать далее →

    Философский камень и невидимые грифоны: история аптеки Пеля

    Изобретения, городские легенды и пожар – «Санкт-Петербург» рассказывает об известнейшей аптеке Северной столицы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

    Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.07.19
    Пять сериалов, которые смотрят запоем
    18.07.19
    Обучение татуировке: сроки и основные принципы программы
    17.07.19
    Ландшафтный дизайн с помощью керамогранита
    12.07.19
    Термодревесина от компании LunaWood
    11.07.19
    Виды матрасов
    01.07.19
    Как и куда сдать катализатор в Петербурге?
    27.06.19
    Рост рубля на фоне снижения доллара
    25.06.19
    Верба Владимир Степанович

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram