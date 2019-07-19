«Фестиваль всего»: как появился VK Fest

Фестиваль социальной сети «ВКонтакте» VK Fest – одно из крупнейших летних событий Петербурга. Несколько лет на берегу Финского залива собираются любители музыки, блогеров, спорта и других развлечений, чтобы услышать любимых исполнителей и пообщаться с кумирами.

Первый VK Fest прошел в 2015 году. С тех пор праздник по популярности сравнялся с другими событиями города на Неве вроде «Стереолета» и встал на один уровень со столичными мероприятиями.

В отличие от многих российских фестивалей, y VK Fest нет главной темы. По словам организаторов, музыка существует наравне с зонами блогеров, спорта и других тем.

«Считается, что правильно делать продукт, который посвящен чему-то одному, – фестиваль инноваций, еды или определенного жанра музыки. Но мы сделали фестиваль всего, отталкиваясь от концепции самого "ВКонтакте"», – говорил учредитель VK Fest и генпродюсер «Радио Рекорд» Андрей Резников в интервью «Собаке.ru».

Изначально организаторы хотели превратить фестиваль в зону, свободную от соцсетей, и раздумывали отключить «ВКонтакте» в день проведения VK Fest. Одно эта идея была быстро отброшена.

В итоге было решено взять все главные аспекты соцсети и перенести их в реальный мир. Поэтому в центре внимания находится не только музыка, а также другой контент и живое общение.

Первый VK Fest в 2015 году. Фото: vk.com/radiorecord_spb

Впервые VK Fest состоялся в 18 и 19 июля 2015 года, но идея появилась раньше. Реализовать проект получилось лишь со временем.

Городом, в котором должен проходить фестиваль, сразу был выбран Петербург. Здесь придумали «ВКонтакте» и здесь же находится офис соцсети. При этом организаторы хотели сделать мероприятие, которое могло бы превратиться в один из брендов Северной столицы.

«Для того чтобы тебя заметили в Москве, нужно сделать что-то экстраординарное, и все равно город может не жить твоим событием. Там нужно взять огромное количество рекламных поверхностей, чтобы люди видели, что в городе проходит мероприятие. В Петербурге немного по-другому: все люди знают, что будет фестиваль "ВКонтакте"», – говорили организаторы в интервью «Бумаге».

Сначала фестиваль привлекал в основном только жителей Петербурга. В последующие годы на VK Fest стали приезжать больше людей из других регионов.

Увеличилось и количество посетителей в целом. Если в 2015 году пришли около 50 тыс. человек, то через три года в парке 300-летия Петербурга собралось на 40 тыс. зрителей больше.

Фото: vk.com/lizao

Кстати, о площадке. Парк 300-летия Петербурга на берегу Финского залива в Приморском районе можно назвать одним из лучших мест Северной столицы для проведения фестивалей и других крупных праздников.

Место пользуется популярностью среди петербуржцев не первый год, а в последнее время там значительно улучшили инфраструктуру, в том числе открыли метро. По степени притягательности для зрителей с парком может сравниться только «Севкабель Порт» на Васильевском острове, который работает с 2018 года.

«Парк 300-летия очень большой: каждый может выбрать что-то подходящее для себя», – отмечает Резников.

Директор VK Fest Александр Унешкин сравнивает фестиваль с настоящим городом, в который превращается парк, с населением в 80 тыс. человек. Это почти в тысячу раз больше количества людей, работающих над организационными моментами.

Фото: vk.com/fest

На VK Fest приглашают самых популярных исполнителей России, как поп-музыкантов, так и рэперов. Например, когда за 2017 песню «Розовое вино» Элджея и Федука послушали десятки миллионов раз, их не могли не позвать на главную сцену.

Не меньший интерес аудитории вызывают блогеры. На фестивале устраивают встречи и другие мероприятия с участием звезд Instagram и YouTube.

«Помню, привезли "некоего Ивангая", никому из нас особо не известного. Мы ведь не так уж молоды (смеется), а блогерство четыре года назад еще не было супертрендом. И вдруг видим: по парку бежит огромная толпа. Думаем: наверное, бегут за каким-то музыкантом. А они бежали за Ивангаем и чуть не снесли ограждение лаунжа, где тусовались блогеры», – вспоминала Анастасия Велькова, программный директор VK Fest.

Конечно, по большей части программа фестиваля ориентирована на молодежь, но и людям постарше есть чем заняться. Среди участников есть Эрмитаж, чей директор Михаил Пиотровский выступал в лектории, Академия Штиглица, университеты и, например, футбольный клуб «Зенит».

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«Если человек захочет у каждой площадки провести хотя бы пять минут, на это ему понадобится больше суток. На два дня строится целый город, а потом разбирается – и больше его нет», – говорит Андрей Резников.

Фото: vk.com/fest