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Топ-5 небанальных смотровых площадок Петербурга

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© Фото: Instagram / @dimo.spb

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Красоту города на Неве лучше всего рассматривать с высоты. «Санкт-Петербург.ру» выбрал классные, но оригинальные смотровые площадки, откуда можно увидеть Петербург под новым углом.

Мариинский-2

 

Насладиться видами исторического центра Северной столицы, в том числе Коломны, можно на террасе новой сцены Мариинского театра. Она открыта в летний период.

Попасть на крышу можно только обладателям билетов на спектакли, но для этого придется купить специальные пропуска. Они стоят 100 рублей, их продают в кассах новой сцены и на стойке дежурного администратора. Гостей туда пускают за час до начала постановок.

На крыше нового комплекса одного из старейших театров Петербурга также есть каменный амфитеатр, который обязательно привлечет внимание посетителей.

Официальный сайт

Где: улица Декабристов, 34

Когда: в зависимости от начала спектакля

Сколько: 100 рублей

Фото: vk.com/id4516678
 

Музей-фотосалон Карла Буллы

 

Увидеть Невский проспект и его окрестности можно на площадке Музея-фотосалона Карла Буллы. Он находится на главной магистрали Петербурга напротив Гостиного двора.

Попасть на крышу здания может любой посетитель музея, для этого нужно лишь заплатить небольшую сумму за вход. Если хочется сделать фотографию, за это так же придется отдать дополнительную плату.

Конечно, в музей стоит приходить не только ради панорамы Петербурга, но и выставок. Старейшее европейское фотоателье регулярно представляет исторические работы и произведения современных фотографов.

Официальный сайт

Где: Невский проспект, 54

Когда: ежедневно с 10:00 до 20:00

Сколько: студенты, школьники, пенсионеры – 25 рублей, остальные – 50 рублей; любительская съемка панорамы – 100 рублей, профессиональная – 1000 рублей

 
Фото: Instagram / @lovely_juice, @krassik
 

Solaris Lab

 

Видовое арт-кафе в виде шарообразной конструкции расположилось на крыше креативного пространства «Пальма» неподалеку от Исаакиевского собора. Из геометрически привлекательных окон открывается вид не только на один из символов Северной столицы, но и другие объекты Петербурга.

В заведении стоят винтажные подсвечники, дизайнерские пуфы, столы и стулья, а под куполом парит флуоресцентная инсталляция. Наблюдать за городом можно при помощи телескопа. Даже если с ним не удастся рассмотреть созвездия, то точно получится увидеть Петербург в деталях.

В меню кафе представлено большое количество чая и кофе, но руководство Solaris Lab подчеркивает, что считает целью данного заведения не гастрономические наслаждения, а «восполнение духовного и коммуникационного пробела». «Мы боремся за идею, а не за сумму в счете», – добавили хозяева кафе.

Официальный сайт

Где: переулок Пирогова, 18

Когда: с воскресенья по четверг с 13:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 13:00 до 00:00

Сколько: средний счет – 400 рублей

Фото: Instagram / @egorycheva.svetlana
 

Новая сцена Александринского театра

 

Крыша современного комплекса на набережной реки Фонтанки считается самостоятельной арт-площадкой. Здесь показывают фильмы, устраивают концерты и ставят спектакли.

Но горожане полюбили крышу театра не только за творческую программу, но и за отличное расположение. Теплыми вечерами особенно приятно смотреть на воду и любоваться закатами в самом «сердце» Северной столицы. После посещения площадки можно отправиться гулять на площадь Островского, где расположена основная сцена Александринки, дойти до Садовой улицы или же направиться в сторону площади Восстания.

Попасть на крышу можно во время мероприятий, программу можно узнать на официальном сайте.

Где: набережная реки Фонтанки, 49А

 
Фото: Instagram / @babyakelena, @janajakovenko
 

Аэролифт

 

Недавно в Петербурге начал работать аэролифт. Его владельцы подчеркивают, что это не аттракцион, а настоящий летательный аппарат, которым управляет опытный пилот.

Аэростатный комплекс может поднимать до 17 человек на высоту до 150 метров. В отличие от других смотровых площадок, аэролифт дарит необычные впечатления, позволяя почувствовать себя практически на небесах. Судно запускают с Пироговской набережной напротив крейсера «Аврора», где открывается вид на Петропавловскую крепость, Троицкий мост и другие легендарные достопримечательности Северной столицы.

Главный недостаток площадки – зависимость от погодных условий. Каждый подъем проводят по фактическим погодным условиям, решение в каждом случае принимает командир воздушного судна.

Официальный сайт

Где: Пироговская набережная, 5/2

Когда: ежедневно с 10:30 до 22:00

Сколько: детский билет (ниже 140 см) – 800 рублей, взрослый – 1500 рублей

Фото: Instagram / @zebranice

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