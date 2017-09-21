Пять бесплатных секций и студий для юных петербуржцев

Авиамоделирование "У Вознесенского моста"

Программа "Юные авиамоделисты" рассчитана на три года обучения для детей в возрасте 9-13 лет. Она направлена на развитие у ребят творческих способностей, умения думать и своими руками воплощать в жизнь задуманное. В процессе конструирования, изготовления и запуска моделей самолетов учащиеся вырабатывают такие качества личности, как терпение, аккуратность, точность, развивают фантазию, учатся доводить до конца начатое дело.

Занятия проводятся три раза в неделю по два часа. Предусмотрены тренировочные выезды. По окончании обучения выпускники могут продолжить обучение в объединении по индивидуальному плану, в профильных учебных заведениях.

Фото: msp.today

Где: улица Гражданская, 26 (станция метро "Садовая")

Подробности на официальном сайте.

Читайте также:

На вкус и цвет: бесплатные кружки и секции для молодежи

Драматический театр-студия "Дуэт"

Детско-юношеский драматический театр-студия "Дуэт" Дворца детского и юношеского творчества Московского района существует уже 17 лет. Его художественный руководитель - Наталия Сидорова - актриса театра и кино, президент Ассоциации руководителей школьных театров Петербурга "Театр и школа", педагог высшей категории.

В репертуаре театра произведения Чехова, Гоголя, Черного, Хармса, Брэдбери и других авторов. Порой педагоги в соавторстве с ребятами пишут инсценировки к спектаклям, создают спектакли на основе произведений детей. Можно смело сказать, что воспитанники театра учатся в лучших театральных вузах страны.

В образовательный курс театра входят следующие дисциплины:

Актерское мастерство;

Сценическая речь;

Хореография;

Актерское мастерство, пластика, сценическое движение.

Фото: vk.com/club2467586

Где: улица Бассейная, 57 (станция метро "Парк Победы")

Подробнее в группе "ВКонтакте".

Клуб юннатов "Шаги в природу"

Этот петербургский клуб юннатов уже более 20 лет служит для ребят проводником в удивительный мир природы. Здесь юные натуралисты познают тайны дикой природы, знакомятся с увлекательной наукой этологией (наукой о поведении животных), учатся ухаживать и наблюдать за самыми разнообразными домашними питомцами, а также на практике приобретают и закрепляют многие навыки и умения, без которых глубокое погружение в загадки Живого невозможно.

При клубе имеется свой мини-зоопарк. Для детей от 6 до 18 лет здесь проводят бесплатные занятия.

Фото: pixabay.com

Где: улица Торжковская 30 А, 2 (станция метро "Лесная")

Подробнее на сайте клуба.

Школа старинной музыки "Канторум"

Мастерская Сергея Шека давно известна благодаря высокому качеству создаваемых в ней старинных музыкальных инструментов. Она была основана в 1979 году. За прошедший период работы мастером изготовлено более тысячи редких инструментов.

При мастерской есть школа для всех желающих освоить уникальные музыкальные инструменты. Дети от семи лет могут обучиться здесь игре на скрипке и виоле да гамба, посещать студию начального музыкального развития и многое другое. Те кто постарше имеют возможность обучаться игре на русских народных инструментах и средневековой каллиграфии.

Фото: vk.com/scholacantorum

Где: Петродворец, улица В. Дубинина, 1

Подробнее в группе "ВКонтакте".

Подростково-молодежный клуб "Спасатель"

Подростково-молодежный клуб "Спасатель" - это место не только профессионалов, но и начинающих. Здесь можно не только получить ценные знания, но освоить их на практике - помимо тренировок и лекций в самом клубе, проводятся и учебные выезды и походы. В дальнейшем есть шанс участвовать и занимать призовые места в крупных соревнованиях.

На базе "Спасателя" есть подростковая группа "Туризм и спасательское дело" для тех, кому уже есть 12 лет.

Фото: vk.com/pmkspasatel

Где: улица Руставели, 66 (станция метро "Гражданский проспект")

Подробнее в группе "ВКонтакте".