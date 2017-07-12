Пять контактных зоопарков Петербурга, где вас никто не укусит

Недавно стало известно, что животные контактного зоопарка «Хижина енота» кусали посетителей, и агрессивных зверят пришлось закрыть на карантин. «Санкт-Петербург.ру» узнал, где можно безопасно прикоснуться (в прямом смысле этого слова) к миру животных.

Мини-зоопарк в ЦПКиО на Елагином острове

На территории этого красивого парка есть мини-зоопарк. Обитают здесь желтые и красные фазаны, редкие виды кур, индюки, козы, овца, серые гуси, цесарки и даже настоящий лис. Кроме того, есть несколько оленей - любимцы публики.

Обитают здесь и большое количество разных белок - рыжих, черных и алтайских. Они гуляют по всей территории и безбоязненно спускаются с деревьев за орешками, которые едят с рук.



В пруду живут белые лебеди, пингвиновые утки и красные утки, которых можно кормить белой булкой.

Фото: Localway

Где: Елагин остров, 4 (ближайшая станция метро «Крестовский остров»)

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Стоимость входа: по будням – бесплатно, по выходным – от 30 до 100 рублей

Зоопарк им. Чебурашки

Здесь не увидеть бурых медведей и бенгальских тигров. Зато по мини-зоопарку свободно бегают черные, белые и рыжие кролики, а дети с удовольствием гоняются за этими милыми пушистыми зверьками.



Также в мини-зоопарке можно повстречаться с лисами и белками, пони и оленем, аистом и совой, курами, овцами, козами, осликом и даже страусами.



Звери здесь живут в красивых утепленных домиках, выстроенных в виде замков и теремов. Специальная бригада по уходу за животными ежедневно чистит вольеры, следит за состоянием и здоровьем зверей и птиц.

Фото: FLY-mama

Где: Южная Дорога, 15 (ближайшая станция метро «Крестовский остров»)

Режим работы: ежедневно 9:00 – 21:00

Стоимость входа: бесплатно

«Бугагашечка»

В этом крытом зоопарке обитают только общительные животные, которых можно гладить, брать на руки и кормить. Собираясь в зоопарк, следует захватить с собой яблоки, бананы, шампиньоны или мед, чтобы угостить зверьков.

В «Багагашечке» есть питоны, черепахи, ящерицы, большие кузнечики, пауки и множество других самых разнообразных братьев наших меньших.

Для разных категорий гостей проводятся квесты. Так, малышей ждёт «Доктор Айболит», ребят постарше — «Приключения Карика и Вали», а посетителей от 18 лет — игра по мотивам произведений Рэя Брэдбери.

Фото: ptmap.ru

Где: проспект Энгельса, 33 (ближайшая станция метро «Удельная»)

Расписание работы: ежедневно 11:00–21:00

Стоимость входа: 250-300 рублей, квесты от 3 до 4 тыс рублей (группы до шести человек)

«Республика кошек»

Первое европейское котокафе «Республика кошек» открылось в 2011 году. Сейчас в нем находятся 60 котов и кошек, с которыми могут пообщаться посетители кафе.

«Наши республиканцы оставляют за собой право спать во время вашего посещения. Отнеситесь к этому с уважением, пожалуйста», - сообщают в котокафе – здесь очень внимательно относятся к своим питомцам.

Ежемесячно здесь проходят акции по пристройству котов «Все оттенки кошачьего».

Фото: vk.com/cats_republic

Где: улица Якубовича, 10 (ближайшая станция метро «Адмиралтейская»)

Расписание работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Стоимость одного часа: будние с 11:00-16:00 - 300 рублей, с 17:00-23:00 - 400 рублей. Выходные и праздничные дни, каникулы - 500 рублей.

Музей бабочек «Тропический рай»

В этом музее все экспонаты постоянно перемещаются и никогда не находятся на одном и том же месте. Здесь можно видеть живые бабочки с пяти континентов.

В трех залах порхают огромные бабочки из Азии, Африки, Америки и Австралии. Одновременно в музее можно наблюдать до 40 разновидностей тропических бабочек, а также полюбоваться тропическими растениями и садом камней-самоцветов.

Но, в отличии от других интерактивных зверинцев, трогать бабочек за крылья здесь запрещено – это может быть опасно для их жизни.

Фото: Visit Petersburg

Где: улица Бухарестская, 30 (ближайшая станция метро «Бухарестская»)

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Стоимость входа: 250-350 рублей