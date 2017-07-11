В Петербурге из контактного зоопарка изъяли семь агрессивных енотов

В Петербурге из контактного зоопарка "Хижина енота" забрали семерых животных, которые покусали посетителей, сообщают в комитете по природопользованию.

Теперь еноты пройдут карантин на городской ветеринарной станции.

Ранее гости контактного зоопарка пожаловались на укусы. При этом заведение продолжило работать в прежнем режиме до того, как туда нагрянули инспекторы комитета.

В отношении владельца "Хижины енота" возбуждено административное дело. Судьба зверьков станет известна после окончания карантина и курса реабилитации.

В конце июля в Смольном сообщали о том, что наказание за незаконное использование диких животных может стать более жестким.

Зоопарк "Хижина енота" находится на улице Ленсовета, 37.