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Четырех российских скелетонистов отстранили от международных соревнований

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Российский скелетонист Александр Третьяков
© Фото: РИА «Новости»

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Спортсмены, имена которых не называют, не смогут принимать участие в соревнованиях с 30 декабря.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех российских скелетонистов в связи с допинговыми нарушениями на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Спортсмены, имена которых не называют, не смогут принимать участие в соревнованиях с 30 декабря.

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За Россию в Сочи выступали Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Никита Трегубов, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова. Третьяков завоевал на Играх золото, Никитина - бронзу.

Судя по документам, опубликованным Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в ходе расследования о применении допинга в России, нарушения на Играх могли быть выявлены у трех женщин и двух мужчин, выступавших в скелетоне.

Кубок мира по скелетону сезона 2016-2017 уже начался. По итогам второго этапа Третьяков занял первое место среди мужчин, Требугов на шестой позиции. Мария Орлова после двух этапов на 11-м месте, Елена Никитина - 19-я.

Ранее сообщалось, что IBSF лишила Россию чемпионата мира по бобслею в связи с обвинениями в использовании допинга. В России также не будут проводить этапы Кубков мира по биатлону и конькобежному спорту.

В своем докладе ВАДА сообщило, что более тысячи российских спортсменов могли быть причастны к применению допинга. Россия отвергла все обвинения.

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