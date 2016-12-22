Норвегия требует отменить соревнования по биатлону в России

Федерация биатлона Норвегии обратилась с письмом к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием отменить все запланированные в России соревнования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на норвежский телеканал tv2.no.

В среду британцы и чехи выступили с официальным заявлением о бойкоте мартовского этапа Кубка мира в Тюмени из-за данных, представленных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России.

"Как и Чешский союз биатлонистов, мы направили письмо, в котором требуем от IBU принять меры в отношении России и отменить проведение там ранее согласованного этапа. Своими мнениями с IBU поделились уже несколько стран, и мы ожидаем, что это возымеет действие", - цитирует канал президента норвежской федерации Эрленн Слоквик.

Авторы письма призывают IBU не проводить соревнований на территории РФ "до тех пор, пока деятельность антидопинговых органов в России не получит одобрения и признания со стороны ВАДА. "Кроме того, все выступающие биатлонисты, упомянутые в докладе Макларена, должны быть немедленно дисквалифицированы в случае наличия весомых доказательств (употребления ими запрещенных препаратов)", - говорится в документе.

По словам Слоквика, Норвегия допускает возможность бойкота тюменского этапа КМ по биатлону в случае, если реакция IBU будет недостаточно жесткой. Президент норвежской федерации назвал "неудовлетворительным" ответ IBU на публикацию первого доклада Макларена. Он также подчеркнул, что считает ошибочным принятое в сентябре решение конгресса IBU сделать Тюмень столицей чемпионата мира по биатлону 2021 года.

Ожидается, что сегодня, 22 декабря, рабочая группа IBU должна дать рекомендации по допинг-случаям россиян, после чего организация вынесет решение по данному вопросу. Этап Кубка мира в Тюмени должен пройти с 9 по 12 марта.