Баскетбольная команда "Зенит" не могла покинуть Санкт-Петербург из-за неисправностей.
Как стало известно, 25 декабря баскетболисты "Зенита" должны были вылететь на игру Единой Лиги ВТБ в Нур-Султане. Однако, как оказалось, в аэропорте обнаружили неисправность шасси, поэтому чартерный рейс, назначенный на 16:20 был отменён.
Баскетболисты просидели в терминале аэропорта семь часов, но не зря. Баскетбольная команда в итоге дождалась вылета, "Зениту" был предоставлен запасной борт.
У команда баскетбольного «Зенита» получилось вылететь из Пулково
© Фото: pixabay.com
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Команда игроков ждала запасной борт семь часов.
Баскетбольная команда "Зенит" не могла покинуть Санкт-Петербург из-за неисправностей.
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