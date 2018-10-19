Беглова и главу Минэкономразвития попросили сохранить название аэропорта Пулково

Министра экономического развития Максима Орешкина и врио губернатора Петербурга Александра Беглова попросили сохранить название аэропорта Пулково. Соответствующее обращение направил депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев.

В стране запустили проект «Великие имена России». По инициативе Общественной палаты РФ предложено поменять названия аэропортов в честь знаменитых исторических деятелей.

По словам парламентария, Пулково можно считать таким же брендом Северной столицы, как футбольный клуб «Зенит» или корюшку. «Вряд ли горожане готовы от него отказаться», – отметил он.

Цивилев подчеркнул, что возможности переименования аэропорта строго регламентированы. «Никаких юридических оснований для изменения уже существующего названия нет. У нас нет второй воздушной гавани с таким названием, и речь не идет о возвращении исторического имени», – сказал он.

Депутат добавил, что имена Петра I, Александра Пушкина, Федора Достоевского и других личностей, лидирующие в голосовании, уже увековечены в истории и топонимике Северной столицы