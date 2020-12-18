Российские спортсмены продолжат выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде

Между Всемирным антидопинговым агентством (WADA)и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) опять возник спор по поводу результатов на допинг российских спортсменов. В результате, спор все-таки разрешился.

Согласно результатам решения вопроса двух организаций решение уже принято, но сами слушания проходили еще в ноябре. По результатам слушания российские спортсмены будут обязаны выступать под нейтральным флагом еще до 16 декабря 2022 года.

Кроме того, РУСАДА должна будет выплатить компенсацию WADA за расходы, которые организация понесли с января прошлого года до принятия соответствующего решения. Данная сумма составляет 1,27 миллионов долларов.