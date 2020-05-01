Кузнецов тренирует велогонщиков на треке, несмотря на запреты

Петербургская команда велогонщиков «Локосфинкс» продолжает постоянные тренировки и не думает сбавлять обороты. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал заслуженный тренер России по велоспорту и руководитель государственного бюджетного учреждения «Школа высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту» Александр Кузнецов. Если коротко: запреты на совместные тренировки его не касаются, велотрек работает, гонщики тренируются по своим планам, никто не заболел.

Его ученики остались единственными профессиональными спортсменами в стране, а может быть и в мире, кто не прекратил тренировки из-за риска заражения коронавирусом. Многие не просто сидят по домам, но и активно призывают граждан соблюдать самоизоляцию. И только тренер и генеральный директор «Локосфинкса» использует свой частный комплекс и собирается на Олимпиаду, хотя с 28 марта в рамках борьбы с пандемией Минспорт РФ официально закрыл все подведомственные спортивные базы. Соревнования всех уровней также отменены до лучших времён, а Олимпийские игры перенесены на 2021 год.

«Я хочу заметить, что не ставилась ни перед кем задача в пандемию прекратить всяческую деятельность. Ставилась задача остановить распространение вируса. Мы с этой задачей справляемся доступным нам способом. И руководство страны ведь говорит: определитесь на местах, как решать главную задачу – не распространять вирус. Вот мы её и решаем», – вот так просто комментирует свою работу Александр Кузнецов.

По его логике, решать, как бороться с пандемией, должны не руководство страны и губернаторы регионов, а каждый сам по себе. Теперь спортсмены могут сами определиться, как им бегать, как им кататься, как тренироваться, чтобы не распространять инфекцию. То же самое можно сказать про кафе и салоны красоты. Раз люди, получающие бюджетные деньги на развитие велоспорта, могут сами решать, что делать, то почему владельцы бизнесов должны сидеть дома.

Подопечные Александра Анатольевича стали последними, кто не прервал подготовку вопреки всем рекомендациям и здравому смыслу. Хотя 78-летнего заслуженного тренера России вряд ли волнуют проблемы спортсменов. Бывший владелец велосипедной команды Tinkoff Credit Systems Олег Тиньков, который долго работал с Александром Кузнецовым, рассказывал, что тот видит в спортсменах не людей, а биороботов. Тиньков также добавил, что чрезвычайно жестокая система подготовки Кузнецова не оставляет спортсменам никакой возможности личной жизни и является по сути садистской. Неизвестно, чего больше боятся ученики Кузнецова – его самого или риска заболеть COVID-19.

Интересно, как на эту ситуацию отреагируют международные спортивные организации, ведь тренировки во время пандемии – это фактически употребление допинга. Один раз уже наплевали на все ограничения, регламенты и правила. Остались без Олимпиады, без международных стартов и без флага. Ничему не научились. Кузнецов, после отстранения велосипедистов от международных гонок, обвинял Олимпийский комитет и спортивных чиновников в бездействии. И в этом он прав. Они тогда бездействовали. И сейчас бездействуют. Но сейчас к ним ещё и полиция присоединилась. Она занята вылавливанием бегунов по паркам. Чтобы доехать до Крестовского острова, у них нет времени.