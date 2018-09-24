Глава ВАДА объяснил, почему РУСАДА восстановили в правах

Глава Всемирного антидопингового комитета (ВАДА) Крейг Риди объяснил, почему поддержал решение о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщил портал Around The Rings.



Риди заявил, что к началу лета 2018 года руководство РУСАДА выполнило 29 из 31 критерия антидопинговых требований. Оставшиеся два были связаны с признанием выводов доклада независимого эксперта Ричарда Макларена и доступом к московской антидопинговой лаборатории.



«Комитет по соответствию разработал дополнительные определения для этих двух критериев. Это была попытка выйти из тупика, направленная, прежде всего, на обеспечение доступа к лабораторному материалу, который нам давно необходим, чтобы доказать виновность подозреваемых атлетов. Я предложил эти два определения Минспорту России. 13 сентября, наконец, пришел ответ, он предлагал как признание правонарушений, так и установление жестких временных рамок для доступа к данным лаборатории», – сказал Риди.



Он отметил, что, по мнению независимых экспертов, этого было достаточно. Глава ВАДА также назвал ложью заявления, что агентство ставит финансовые интересы выше спортивных.



«Регулярно контролируемый антидопинговый процесс в России – это лучший способ убедить спортсменов в РФ и в других странах в том, что чистый спорт господствует», – добавил Риди.

РУСАДА признали не соответствующей требованиям ВАДА в 2015 году. В результате допингового скандала часть спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде 2016 года в Рио. Позднее российских атлетов допустили к участию в Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Решение о восстановлении РУСАДА в правах было принято 20 сентября. В случае, если российская сторона не предоставит доступ к данным московской лаборатории, статус вновь упразднят.