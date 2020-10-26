За посещение матча в нетрезвом виде двум болельщикам «Зенита» выписали штраф

За посещение матча первого тура Лиги чемпионов в нетрезвом виде, «зенитовским» болельщикам выписали штраф в размере 10 тысяч рублей.

Пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что 26 октября, в понедельник, фанатов футбольного клуба «Зенит» привлекли к административной ответственности. Помимо денежного штрафа, болельщики получили запрет на посещение матчей сроком на один год.

Эксцесс произошел 20 октября на «ГазпромАрена» в Санкт-Петербурге, где проходил матч «Зенит» против «Брюгге». Двое болельщиков петербургской команды пытались пройти на стадион в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что эти болельщики уже совершали данного рода нарушения.