УЕФА оштрафовал «Зенит» на 20 тысяч евро за поведение болельщиков в Минске

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал петербургский «Зенит» на 20 тыс. евро за поведение фанатов в матче против минского «Динамо». Игра третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоялась 9 августа в белорусской столицу.

Встреча клубов завершилась со счетом 4:0 в пользу «Динамо». После матча болельщики сине-бело-голубыл бросали на поле зажигалки и файеры и пытались прорваться на поле.

Помимо штрафа, «Зенит» обязали связаться с руководством белорусского клуба и выплатить компенсацию ущерба.

Ответный матч между командами состоялся в Петербурге 16 августа. «Зенит» одержал победу со счетом 8:1, установив в матче несколько рекордов.