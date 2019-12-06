Картина дня: приговор суда фигуранту «московского дела» Егору Жукову и массовый протест футбольных фанатов в Петербурге

Главной новостью, по данным «Монитора», стал приговор студенту-политологу ВШЭ Егору Жукову за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Кунцевский суд Москвы избрал меру наказания – три года условного срока. Прокуратура просила для Жукова 4 года колонии. Первыми об этом написали «Фонтанка» (10:25), «Росбалт» и ДП (10:40).

Судья Светлана Ухналева признала Жукова виновным в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) за ролики на YouTube, в которых юноша рассуждает о преимуществах ненасильственных методов протеста.

По словам Ухналевой, Жуков решил привлечь «к своей экстремистской деятельности неограниченный круг лиц» с помощью видео. В доказательство она привела экспертизу, согласно которой Жуков призывал к насильственному свержению конституционного строя, а в его обращениях «чётко прослеживается мотив политической ненависти или вражды». Судья заявила, что студент умышленно совершил преступление, так как он говорит чётко и продуманно, а свои видео он монтировал.

Жуков лишён права пользоваться интернетом на 2 года. Вину он не признал.

В пятницу, 6 декабря, суды столицы также признали виновными трёх фигурантов «московского дела»: Никита Чирцов получил год колонии (по версии обвинения, на протестной акции 27 июля он толкнул в грудь полицейского; потерпевший заявил, что испытал от этого не боль, а дискомфорт), Владимир Емельянов – два года условно (по версии обвинения, он потянул сотрудника Росгвардии за бронежилет; потерпевший заявил, что не имеет претензий к Емельянову), а Павел Новиков – штраф в 120 тыс. рублей (по версии обвинения, он ударил пластиковой бутылкой с водой по шлему и плечу полицейского, который задерживал протестующего; потерпевший заявил, что простил Новикова; Новиков вину признал).

Второй новостью, по данным «Монитора», стал протест фанатов футбольного клуба «Зенит»: вечером 6 декабря они ушли с петербургского стадиона «Газпром Арена» на 40 минуте матча «Зенит» – «Динамо».

Болельщики «Динамо» присоединились к акции в знак солидарности с задержаниями московских фанатов.

Поклонники футбола устроили коллективную акцию для привлечения внимания к отношениям к фанатам: они считают, что иностранных гостей принимают радушно, а русских – как преступников.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стали пробки в центре Петербурга, причиной которых стал визит премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Как пишут участники группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», в 12:40 перекрыли Кутузовскую и Дворцовую набережные, а также Троицкий мост.

Пробки образовались даже там, где раньше их не было никогда.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Topspbtv и Gazeta.SPb.