Артем Дзюба стал лучшим игроком сентября

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба был признан лучшим игроком сентября. Данное решение было принято болельщиками команды в результате голосования, которое было проведено в социальной сети «Вконтакте». За прошедший месяц футболист принял участие в трех матчах. Кроме того, сообщается, что за первый месяц осени нападающему команды «Зенит» удалось обновить несколько исторических результатов.

Артем Дзюба смог забить пять голов. Тем временем, игрок команды «Сочи» Кристиан Нобоа забил три. На счету еще шестерых футболистов по два мяча. Именно благодаря результатом, которых Артем Дзюба достиг в сентябре, нападающий «Зенита» был выбран болельщиками команды и удостоен звания «G-Drive. Лучший игрок сентября».