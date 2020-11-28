Болельщики «Зенита» вспомнили скандальное видео с Дзюбой после матча с «Арсеналом»

Днем 28 ноября в Рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» сыграл с тульским «Арсеналом». Данный матч напомнил зенитовским фанатам скандальное видео с Артемой Дзюбой, где он занимается мастурбацией на камеру.

Матч прошел в Туле и закончился ничей. Ни одна команда не забила гол в ворота соперника.

После матча фанаты выразили свое недовольство в социальных сетях. Один из фанатов написал, что футболисты «занимались каким-то онанизмом» вместо того, чтобы играть в яркий и зрелищный футбол.

На данный момент, после матча с «Арсеналом» сине-бело-голубые набрали 32 очка, возглавляя турнирную таблицу. На втором месте находится «ЦСКА», имея такое же количество очков, но с игрой в запасе. На третьем месте «Спартак» с 29-ю очками, имея также игру в запасе.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку, которую у него забрали после скандального видео, только в матче с «Арсеналом».