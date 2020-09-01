Дзюба рассказал о любимых местах в Петербурге

Портал Nevasport рассказал, какие места в Санкт-Петербурге нападающий ФК «Зенит» и член сборной России по футболу Артем Дзюба любит больше всего.

Самым любимым местом футболиста оказался центральный парк культуры и отдыха, куда можно прийти отдыхать всей семьей. Также он отметил парк развлечений «Диво Остров». Дзюба назвал это место обязательным для посещения туристами.

Также Артем Дзюба сообщил, что очень любит стадион «Газпром Арена», назвав его центром силы города. Сборная России по футболу, выступая на в том числе «Газпром Арене» во время чемпионата мира, показала один из своих лучших результатов.

Самой яркой достопримечательностью центра Северной столицы для нападающего является Исаакиевский собор.