Нападающий "Зенита" Азмун занял первое место в гонке бомбардиров РПЛ

Сердар Азмун после семнадцатого Тинькофф Российской Премьер-лиги с «Уралом» лидировал в гонке бомбардиров чемпионата.

За весь сезон чемпионата России нападающему удалось забить девять голов, два из которых – с пенальти.

Второе место занял Артем Дзюба, у которого девять голов. После Дзюбы следуют форвард «Спартака» Джордан Ларсон, а также Эсекьель Понсе.

Напомним, 6 декабря состоялся матч «Зенита» с «Уралом» в рамках семнадцатого тура чемпионата России по футболу. «Зенит» разгромил команду соперников со счетом 5:1. Сердар Азмун оформил хет-трик, голы были забиты Артемом Дзюбой и Дугласом Сантосом.