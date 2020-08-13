"Зенит" впереди всех: Клуб популярнее других в Instagram

Пять самых популярных российских клубах в Instagram за первую половину 2020 года возглавил "Зенит". У аккаунта выявлено свыше 7 млн взаимодействий.
На второй и третьей позициях расположились ЦСКА (4,29 млн взаимодействий) и «Спартак» (3,77 млн).
На третьем месте «Локомотив» (2,66 млн). Пятерку лучших замыкает «Ростов» (1,95 млн).
"Зенит" выступает в премьер-лиге. Клуб - пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.