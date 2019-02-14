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Верен музыке и театру: история гениального российского дирижера Валерия Гергиева

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© Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о человеке, который всю жизнь развивает и продвигает русскую музыку (в том числе западному зрителю), имеет более 45 наград и почетных званий, а также 30 лет руководит главным театром Петербурга.

О самом важном

 

Отец будущего дирижера Абисал Гергиев был военным и даже командовал целым батальоном во время войны. Мама Валерия Тамара Лагкуева была инженером-электронщиком.

В 1953 году, когда в их семье появился сын, Абисал Гергиев работал в Москве старшим преподавателем тактики. В 1959-м семья вернулась на родину – в Северную Осетию в город Орджоникидзе (ныне Владикавказ).

У Валерия есть две сестры: Лариса и Светлана. Лариса Абисаловна, кстати, тоже творческая натура, пианистка и оперный режиссер. Она всего на год старше брата, поэтому учеба и первые шаги «во взрослую музыкальную жизнь» у них прошли бок о бок.

Они вместе учились в музыкальном училище. Еще Валерий окончил Ленинградскую консерваторию, Лариса же проходила там стажировку. 

Гергиева назвали в честь Чкалова

 

Родители назвали Валерия в честь летчика-испытателя Чкалова, чей экипаж в 1937 году совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон).

В семь лет Гергиев поступил в музыкальную школу №1 имени Петра Чайковского по классу фортепиано. Особое впечатление на него в этот период произвели концерты Святослава Рихтера и Мстислава Ростроповича. Дирижер признается: «Услышав, увидев этих музыкантов, я понял, что буду заниматься музыкой всю жизнь».

Помимо музыкальной, Валерий окончил среднюю школу №5. В свое время в ней учились театральный деятель Евгений Вахтангов и оперный певец Павел Лисициан.

В детстве Гергиев увлекался футболом. Даже на уроках он мог отстраненно поглядывать в окно. Валерий Абисалович вспоминает случай: преподаватель наиграл мелодию и попросил его повторить ритм. Гергиев повторил. Педагог попросил сделать то же самое еще раз. Мальчик решил импровизировать. Затем учитель сделал выводы, что у Валерия нет слуха и сказал: «Пусть лучше занимается футболом». Вспоминая эту ситуацию, дирижер говорит, что пытался усовершенствовать музыкальный ряд, а педагог этого не понял.

Кстати, Гергиев до сих пор страстно болеет за петербургский «Зенит» и владикавказскую «Аланию».

Помимо футбола, в детстве Валерий интересовался рисованием и математикой. Он активно участвовал и одерживал победы в разнообразных олимпиадах – от литературных до математических.

С 1972 по 1977-й Валерий Гергиев поступил в Ленинградскую консерваторию в класс дирижирования Ильи Мусина. Жизнь в общежитии стала первой «школой жизни» для музыканта. По его словам, именно там он влюбился в русскую классику и Рихарда Вагнера.

Еще будучи студентом Гергиев одержал две важные для своей карьеры победы: на престижном международном конкурсе дирижеров Герберта фон Караяна в Берлине и на Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве.

Валерий Гергиев в молодости. Фото: imagesait.ru
 

После консерватории

 

Первая полноценная работа Гергиева – ассистент главного дирижера в Кировском театре (ныне Мариинский). Дирижерский дебют – в опере Сергея Прокофьева «Война и мир» на следующий год после консерватории.

С 1981 по 1985 год Валерий Абисалович руководил Государственным симфоническим оркестром Армении. В 1988-м его избирают на пост главного дирижера Мариинского театра (Юрий Темирканов в то время ушел в оркестр Ленинградской филармонии).

В 1990-х Гергиев начинает все чаще гастролировать за рубежом: в 1992 году дебютирует в нью-йоркской Метрополитен-опере в опере «Отелло», в 1995-м дирижирует в филармоническом оркестре в Роттердаме (он был главным приглашенным дирижером коллектива вплоть до 2008 года).

В 1996 году Гергиев назначается худруком и директором Мариинки. Он начинает руководить оркестром, а также оперной и балетной труппами.

С 2007 года Гергиев становится главным дирижером Лондонского симфонического оркестра. В то время критики и коллеги называли его творчество ярким и эмоциональным, всегда с неординарным прочтением. С 2015 года Валерий Абисалович стал худруком Мюнхенского филармонического оркестра.

Помимо творческой деятельности, он выступает на мастер-классах и поддерживает молодых исполнителей – в 2003 году музыкант основал благотворительную организацию «Фонд Валерия Гергиева». Она помогает в проведении музыкальных, образовательных и просветительских проектов.

Работа в Мариинке

 

За годы работы в Мариинском театре Гергиев воспитал певцов мировой величины, обновил репертуар, включив произведения русских классиков.

Под руководством Валерия Абисаловича коллектив театра обретает новую, еще более динамичную жизнь. Он становится более узнаваемым в мире. Благодаря художественному и административному таланту нового директора мариинский оркестр заслуживает всеобщее признание критиков и зрителей.

Значительно расширяется афиша. Число премьерных спектаклей, поставленных за один сезон, в первые года работы маэстро достигло 4-6, в 2004–2005 годах – 7 , в 2002–2003 годах – 9. И это только оперы!

В 2000-е годы расширился и балетный репертуар Мариинки: на сцене снова начинают играть классические постановки Мариуса Петипа и балеты Михаила Фокина, появилась коллекция шедевров Джорджа Баланчина, балеты на музыку Стравинского, а также новые хореографические версии «Щелкунчика» и «Золушки».

Дальше – больше.

Фото: Стоян Васев / ТАСС
 

Необычные события с Гергиевым

 

Валерий Гергиев побывал на бессчетном количестве мероприятий и событий, а некоторые культовые фестивали он создал сам.

В первый год после назначения на пост главного дирижера маэстро провел фестиваль, посвященный операм Модеста Мусоргского в Мариинке. В дальнейшем подобные мероприятия стали традицией. Под руководством Гергиева прошли фестивали имени Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова, Дмитрия Шостаковича.

Творчество Гергиева коснулось спорта: на закрытии зимней Олимпиады-2010, проходившей в Ванкувере, он дирижировал оркестром на Красной площади в режиме телемоста. В 2014 участвовал в открытии и закрытии Олимпиады-2014 в Сочи.

Гергиев преуспел и в кино: в 2002 году он снялся в фильме «Русский ковчег», а в 2012-м прошла 3D-трансляция «Лебединого озера» на весь мир (в международной акции участвовал режиссер Джеймс Кэмерон).

«Музыканты – пример политикам»

 

Оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева несколько раз выступал против войны. Например, 21 августа 2008 года в центре Цхинвале прозвучали композиции в память жертв среди мирного населения. Тогда маэстро сказал: «Мировое сообщество говорит, что русские вошли в Грузию? Но никто не говорит, что тысячи людей заживо были погребены в спящем городе! Так что, бить из танков по детям – это доблесть мужчины-воина на Кавказе?! Это позор!»

Музыканты Мариинки выступали также 5 мая 2016-го в амфитеатре сирийской Пальмиры с концертом «С молитвой о Пальмире».

В ноябре 2017-го в преддверии «Концерта единства» в Вашингтонском кафедральном соборе Гергиев сказал, что мосты между Россией и США сожжены не будут, поскольку этого не позволят сделать люди обоих государств.

«Мосты надо сохранять, мосты нельзя сжигать. Решают [отношения] в данном случае не политические обозреватели, я бы сказал, не столько политические обозреватели, сколько люди: россияне и американцы», – считает Гергиев.

Тогда же Гергиев отметил, музыканты из разных стран, которые в состоянии за короткую репетицию найти общий язык, подают пример политикам. Он считает, что рано или поздно они ему последуют.

Гергиев любит Россию и всеми силами продвигает русское искусство. Он считает, что «культурное пространство России огромно, и не вкладываться в него просто стыдно и для государства, и для общества». Дирижер также хочет «видеть Россию в числе самых стабильных и благополучных стран в мире». Валерий Абисалович поддерживает нынешнего президента РФ Владимира Путина – в 2012 и 2018 году дирижер становился его доверенным лицом в предвыборных кампаниях. С 2018 года Валерий Абисалович имеет членство в совете при президенте РФ по культуре и искусству.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
 

Награды

 

Список огромный: народный артист РФ (1995 год), многократный обладатель премий «Золотая маска» и «Золотой софит», Гергиев был в первой пятерке тех, кто получил высшее звание Герой Труда РФ, а в 2016-м он получил орден Александра Невского.

Гергиев является почетным гражданином пяти городов: Владикавказа, Петербурга, французских Лиона и Тулузы, а также Беломорска. Обладает высшими наградами многих стран, в том числе, например, ордена Нидерландского льва и ордена Восходящего солнца Японии. Имеет четыре престижные церковные награды и порядка 17 званий.

Из недавнего: 1 февраля 2019 года Гергиев стал великим офицером ордена Звезды Италии «за выдающийся и постоянный вклад в развитие итало-российских культурных связей».

Церемония награждения званием «Герой Труда Российской Федерации» 1 мая 2013 года. Фото: kremlin.ru
 

«Не собираюсь сходить с дистанции»

 

В 2015 году Валерий Абисалович в интервью ТАСС рассказывал: «В начале прошлого века фурор произвел юный Вилли Ферреро, который начал дирижировать, еще не зная нот и не умея читать. Как вундеркинд, он выступал во многих европейских странах, в том числе в России, где очаровал и привел в неописуемый восторг царскую семью. Но потом мальчик подрос, и оказалось, что он не Фуртвенглер, не Караян и не Бернстайн».

«Говорят, дирижер – профессия второй половины жизни. Я видел великолепные концерты 84-летнего Мравинского. Помню, как Илья Мусин, мой педагог, заглянул в кабинет после спектакля, которым я был очень недоволен. Кто-то из певцов ошибался, несколько музыкантов играли вяловато. Я поругивался, кипятился, а Илья Александрович по-отечески приобнял меня и сказал: “Знаете, Валерик, дирижирование – это трудно. Особенно первые 70 лет”. Ему тогда было далеко за 90, и нас разделяла громадная дистанция в полвека», – вспоминает Гергиев.

А затем добавляет: «Определенный запас времени у меня, надеюсь, все же есть. Не собираюсь сходить с дистанции, еще поработаю. Останавливать меня надо было в детстве. Сейчас поздновато».

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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