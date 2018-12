Итоги 2018 года по запросам петербуржцев в «Яндексе»: закрытие магазинов популярнее отставки Полтавченко

События в Петербурге

По данным «Яндекса», больше всего петербуржцы интересовались открытием станций метро «Новокрестовская» и «Беговая». Власти Петербурга обещали открыть новые станции «зеленой» ветки метро 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. В Смольном позднее сообщили, что к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая.

В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой» 26 мая 2018 года.

Отставка губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко оказалась лишь на третьем месте. Горожан больше волновало закрытие магазинов «К-Раута», которое стало второй популярной темой 2018 года.

В топ-10 также вошло несколько культурных событий – Фестиваль болельщиков Чемпионата мира по футболу, который проходил в России в первой половине лета, гастроли «Цирка дю Солей» и масштабный концерт группы «Ленинград» на стадионе «Зенита» на Крестовском острове.

Другие важные для петербуржцев темы – запуск сервиса «Яндекс.Еда», закрытие магазинов Media Markt, открытие моста Бетанкура и пожар в гипермаркете «Лента» на набережной Обводного канала.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на открытии «Новокрестовской». Фото: gov.spb.ru

Персоны года

Чаще всего в Петербурге поступали запросы о Насте Рыбке. Девушка фигурировала в расследовании Фонда борьбы с коррупцией про первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

Вторым героем года стал Артем Дзюба, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу. Пик популярности пришелся на июль, когда проходила вторая половина ЧМ-2018. Пользователи искали информацию о футболисте и его жене.

Топ-3 персон замкнула президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Большинство россиян узнало про нее, когда политик приезжала в Россию поддержать национальную сборную на Чемпионате мира. В интернете искали фотографии Грабар-Китарович. В частности в сети распространялись ее снимки в купальнике, на которых в действительности были изображены другие женщины.

Оставшиеся семь мест топа заняли другие представители мира спорта – игроки сборной РФ по футболу Игорь Акинфеев и Денис Черышев, а также тренер Станислав Черчесов, отечественные фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, аргентинский нападающий Лионель Месси и бразильский футболист Марио Фернандес, выступающий за российскую сборную.

Артем Дзюба и Колинда Грабар-Китарович. Фото: Instagram / @artem.dzyuba, @predsjednicarh

Умершие знаменитости

Больше всего запросов о смерти знаменитостей в 2018 году поступило об Иосифе Кобзоне. Знаменитый певец скончался 30 августа.

Жители Петербурга также искали информацию о других отечественных знаменитостях – Олеге Табакове, Людмиле Сенчиной, Николае Караченцове, Михаиле Державине, Евгении Осине, Станиславе Говорухине, Александре Исакове и Нине Дорошиной.

Единственный иностранец, попавший в список, – британский ученый Стивен Хокинг, скончавшийся 14 марта.

Иосиф Кобзон. Фото: Сергей Пятаков / РИА «Новости»

Фильмы

Самым популярным фильмом года стала картина Антона Мегердичева «Движение вверх». Она вышла в конце декабря 2017 года и с большим отрывом, согласно запросам в «Яндексе», стала главным событием для российских зрителей.

Следующие четыре места заняли блокбастеры по мотивам комиксов – «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2», «Веном» и «Черная пантера». В топе также оказались дебютная в качестве режиссера лента Данилы Козловского «Тренер», «Богемская рапсодия», «Мир юрского периода 2», «Лед» и «Монстры на каникулах 3: Море зовет».

«Движение вверх». Фото: kinopoisk.ru

Сериалы

Топ-10 самых популярных сериалов оказался полностью российским. Его возглавил «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли.

На втором месте оказался сатирический сериал «Домашний арест», посвященный теме коррумпированных чиновников. Третью строчку занял «Полицейский с Рублевки». Другие хиты 2018 года – «Ивановы-Ивановы», «Молодежка», «Кровавая барыня», «Ольга», «Улица», «Гранд» и «Годунов».

«Мажор». Фото: kinopoisk.ru

Телешоу

Главной телепередачей уходящего года стало шоу «Холостяк». В шестом сезоне снимался поп-исполнитель Егор Крид. Чуть менее популярным стало шоу «Замуж за Бузову», в которой телеведущая и певица Ольга Бузова выбирала себе пару.

Зрители также смотрели реалити-шоу «Пацанки» и «Взвешенные и счастливые люди» и несколько соревновательных передач – «Песни», «Битва экстрасенсов» и «Танцы». Еще популярностью пользовались «Прямой эфир» с Андреем Малаховым и комедийные проекты «ХБ» и Comedy Club.

Егор Крид и Ольга Бузова. Фото: Instagram / @egorkreed, @buzova86

Музыка

Топ-10 песен года возглавила песня киевской группы Kazka «Плакала» на украинском языке. Остальные девять композиций – на русском языке.

Второе и третье место занял Филипп Киркоров, который набрал большую популярность среди молодежи с помощью хитов «Цвет настроения синий» и «Ibiza» с Николаем Басковым. Песня Егора Крида и Киркорова «Цвет настроения черный» оказалась на пятой строчке.

На четвертое место попала композиция «Медуза» Matrang, на места с шестого по десятое – «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских, «Каждый раз» Монеточки, «SuperSTAR» Loboda, «Мамбл» GONE.Fludd и «Panda E» Cygo соответственно.

Kazka. Фото: facebook.com/kazka.band

Мемы

В последние годы списки популярных тем не обходятся без смешных картинок, фраз и тем. Лидером 2018 года стал мем «Уганда Наклз». В нем используется пародийное изображения персонажа Наклза из мультфильмов и игр про ежа Соника.

Вторую строчку занял мем «Мафиозник», посвященный мужчине в розовом костюме, который представляется этим словом на видео. На третьем месте оказались «Трое в кокошниках» – фото болельщиков на футбольном матче Испании и России, которые ели хот-доги.

В десятку также вошли «Сын маминой подруги», «Мыш (кродеться)», «Лох цветочный», «За себя и за Сашку», «Как тебе такое, Илон Маск?» и «Это голубь?».

Фото: memepedia.ru

Игры

Наиболее популярной игрой 2018 года стала Far Cry 5. В топ-3 также оказались Red Dead Redemption 2 и Kingdom Come: Deliverance.

Чуть менее популярными по итогам года стали Fallout 76, Detroit: Become Human, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Assassin’s Creed Odyssey, Sea of Thieves, God of War и Shadow of the Tomb Raider.

Технологии

Главным аппаратом по запросам пользователей интернета стал смартфон Huawei Honor 10. В десятке оказалось еще несколько аппаратов компании – Honor 8X, Honor 9 Lite, P20 Pro и P20 Lite.

Второе место поделили iPhone XS и XR. Флагман Samsung Galaxy S9 стал пятым, а устройства Xiaomi Redmi Note 5, Mi Band 3 и Mi 8 заняли четвертое, восьмое и девятое место соответственно.

Huawei Honor 10. Фото: 4pda.ru