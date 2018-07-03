Быстрее, выше, сильнее: спортивные памятники в Петербурге

Александр Карелин

Карелин считается одним из величайщих борцов в истории мирового спорта. Количество его достижений, рекордов и титулов не поддается исчислению.

Памятник трехкратному чемпиону Олимпийских игр по греко-римской борьбе – уникальный случай в истории Петербурга. Монумент появился в 2002 году, когда спортсмену даже не исполнилось 35 лет.

Прижизненная статуя борца, признанного Героем Российской Федерации, была установлена на Каменном острове возле здания Комплексной школы высшего спортивного мастерства. С предложением поставить памятник выступил директор школы Василий Шестаков.

Где: Каменноостровский проспект, 68

Фото: А. Коскелло / encspb.ru

Михаил Бобров

Легендарный альпинист и тренер, как и Карелин, был удостоен памятника еще при жизни. Мемориал появился на аллее славы Гуманитарного университета профсоюзов в 2006 году, через несколько недель после 83-летия Боброва.

Большую роль в жизни альпиниста сыграла Великая Отечественная война. В это время Бобров бы разведчиком на Ленинградском фронте, старшим инструктором альпинизма на перевалах Главного Кавказского хребта, также он участвовал в маскировке главных архитектурных сооружений Ленинграда, в том числе Адмиралтейства, Исаакиевского и Петропавловского соборов. В 2015 году вышла книга Боброва «Записки военного альпиниста. От ленинградских шпилей до вершин Кавказа 1941–1945», посвященная событиям времен войны.

После Великой Отечественной альпинист преподавал в Военной академии имени Можайского и занимался научными работами. В 1999 году он попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как старейший покоритель Северного полюса. За пять лет до этого Бобров стал одним из первых почетных граждан Петербурга.

Где: улица Фучика, 15

Фото: Н. Колдышева / encspb.ru; gup.ru

Петр Лесгафт

Знаменитый петербургский деятель в первую очередь известен как основатель Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья, который назван в его честь. История университета началась с курсов, которые со временем превратились в учебное заведение, подготовившее десятки олимпийских чемпионов.

Памятник Лесгафту был открыт в 2003 году у главного здания университета. Его изготовили по модели статуи 1955 года, которая была демонтирована в 200 году для перевода в гранит.

Где: улица Декабристов, 35

Фото: topinworld.ru

Георгий Дюперрон

Дюперрон, чья жизнь была неразрывно связана с Петербургом, был основателем российского футбола и Олимпийского движения в стране. Ему также удалось стать первым российским футбольным судьей.

При участии Дюперрона в 1897 году на Васильевском острове состоялся дебютный в истории страны футбольным матч. Он также активно занимался изучением физической культуры, работал в качестве журналисты и был первым заведующим кафедры спортивных игр в университете Лесгафта.

Память Дюперрона увековечена в мемориальной доске на проспекте Добролюбова. Ее открыли 27 мая 2018 года. Президент Федерации футбола Петербурга Анатолий Турчак назвал появление таблички «важным, нужным и очень правильным».

Где: проспект Добролюбова, 21

Фото: fc-zenit.ru

Блокадный матч

В 2012 году на стадионе «Динамо» торжественно открыли памятник футболистам, которые 31 мая 1942 года провели знаменитый блокадный матч. В нем участвовали игроки «Динамо» против сборной футболистов Ленинградского металлического завода и «Зенита».

Встречу транслировали по радио, за ней следили фронтовики и жители Северной столицы. Счет для футболистов не имел значения – игра была важна психологически. Спортсмены решили доказать соотечественникам, что война не может сломить человеческий дух.

Скульптурная композиция была сделана на основе фотографии из архива Совета ветеранов «Динамо». Ее представили в виде мозаичного панно.

Где: проспект Динамо, 44

Фото: fc-zenit.ru

Пьер де Кубертен

Кубертен известен как создатель современных Олимпийских игр, которые начали проводить с 1986 года. Французский общественный деятель за четыре года до исторического события выступил в Парижском университете с докладом «Возрождение олимпизма», что способствовало возрождению крупнейшего спортивного мероприятия в мире.

Памятник Кубертену появился в Петербурге в 1994 году. Бюст высотой 90 см был установлен на Южной дороге возле стадиона имени С. М. Кирова, на месте которого в настоящее время находится «Зенит-арена». Вскоре монумент убрали, а затем на недолгое время. Сейчас памятник хранится в запасниках Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

Фото: wikimedia.org