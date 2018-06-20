«Зенит-арена» установила новый рекорд посещаемости во время матча Россия – Египет

«Зенит-арена» установила новый рекорд посещаемости в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу между Россией и Египтом. Игру, согласно отчету ФИФА, посетили 64468 человек. Общая вместимость арены – 68 тыс. человек. Предыдущий рекорд петербургский стадион установил на матче Марокко - Иран, который посетили 62,5 тыс. болельщиков.

Самым посещаемым матчем ЧМ-2018 стала встреча сборных России и Саудовской Аравии. Игру, открывшую мундиаль, посетили 78 тыс. зрителей. Меньше всего болельщиков заинтересовал матч между Египтом и Уругваем в Екатеринбурге. На него пришли чуть больше 27 тыс. человек.



В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

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Расписание матчей в Северной столице: Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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