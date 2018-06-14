Россия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018

В Москве состоялся первый матч Чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Отечественная национальная команда победила со счетом 5:0.

Первый гол в матче забил Юрий Газинский, полузащитник «Краснодара», на 12-й минуте. Второй мяч в ворота Саудовской Аравии на 43-й минуте забил полузащитник Денис Черышев из испанского «Вильярреала», а третий – Артем Дзюба из тульского «Арсенала» на 71-й минуте. На первой минуте дополнительного времени после матча Черышев сделал дубль, а затем со штрафного Александр Головин из ЦСКА забил пятый мяч.

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Перед началом игры на стадионе «Лужники» выступили музыканты Робби Уильямс и Аида Гарифуллина. После них президент РФ Владимир Путин произнес торжественную речь.

Следующую встречу Россия проведет со сборной Египта. Игра состоится 19 июня в 21:00 на стадионе «Зенит-арена» в Петербурге.

Ранее счет матча предсказал кот-оракул Ахилл, проживающий в Эрмитаже. Он 13 июня решил, что победителем встречи станет сборная России.

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

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Расписание матчей в Северной столице: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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