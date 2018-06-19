Сборная России обыграла египтян на матче в Петербурге

В Петербурге завершился матч второго тура группового раунда Чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта.

Победу во встрече, которая прошла на стадионе «Зенит-арена», одержали футболисты из России. Они выиграли со счетом 3:1.

В первом тайме обе команды не смогли провести ни одной результативной атаки. Ситуация изменилась в начале второй половины матча, когда вратарь египтян Мохамед Эль-Шенави выбил мяч кулаком. На подборе оказался Роман Зобнин, который попытался ударить по воротам. Мяч попал в них от ноги Ахмеда Фатхи.

Второй мяч на 60-й минуте забил полузащитник Денис Черышев. Уже через две минуты счет увеличил нападающий Артем Дзюба, который поборолся за мяч в штрафной сборной Египта и удачно пробил по воротам.

На 72-й минуте судья назначил пенальти в ворота сборной России. Игорю Акинфееву не удалось отразить удар Мохамеда Салаха, который забил единственный мяч за египтян во встрече.

После важнейшей игры с Египтом метро и трамваи №19, 48 и 48А (следуют по улице Савушкина от стадиона к станции метро «Черная речка», – прим. ред.) будет работать до двух часов ночи, десять автобусных маршрутов (№8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154) будут развозить болельщиков до трех часов ночи.

Читайте также:

Троицкий мост будут разводить позже в дни проведения матчей ЧМ-2018



Расписание матчей в Северной столице: Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.