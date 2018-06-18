Стадион «Зенит-арена» стал одним из самых посещаемых на ЧМ-2018

Петербург стал одним из лидеров рейтинга посещаемости матчей Чемпионата мира по футболу, который проходит в России с 14 июня по 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе агентства «ТурСтат», которое провело анализ прошедших игр турнира.

Игра между сборными Марокко и Ирана, которая состоялась в Петербурге 15 июля, пошла в топ-3 по количеству болельщиков. На стадион «Зенит-арена» пришли более 62,5 тыс. человек.

Самым посещаемым матчем ЧМ-2018 стала встреча сборных России и Саудовской Аравии. Игру, открывшую мундиаль, посетили, 78 тыс. зрителей, которые стали свидетелями грандиозной победы россиян со счетом 5:0.

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Меньше всего болельщиков заинтересовал матч между Египтом и Уругваем в Екатеринбурге. На него пришли чуть больше 27 тыс. человек.

Следующую встречу на ЧМ-2018 сборная России проведет против Египта 19 июня в Петербурге. Игра на «Зенит-арене» начнется в 21:00.

Из-за матча в Северной столице изменится график разводки Троицкого моста. Переправа будет разведена с 03:00 до 04:50.

Расписание матчей в Северной столице: Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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