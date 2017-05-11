Матч "Зенит"-"Краснодар" официально перенесли на стадион "Петровский"

Последний домашний матч футбольного клуба "Зенит" в сезоне-2016/17 против "Краснодара" пройдет 17 мая не на "Зенит-арене", как планировалось ранее, а на стадионе "Петровский". Об этом сообщила пресс-служба "Зенита" вечером в четверг, 11 мая.

"Матч 29 тура Чемпионата России по футболу сезона-2016/17 "Зенит"-"Краснодар" состоится на домашней арене сине-бело-голубых - СК "Петровский", - сказано в сообщении.

Футбольный клуб объясняет, что такое решение позволит организаторам матча полностью подготовить поле стадиона на Крестовском к Кубку Конфедерации FIFA 2017 и "уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» отказался играть на Крестовском острове из-за состояния поля. Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу раскритиковал качество газона на новом стадионе.

"В Украине нет ни одного такого поля. Там даже у аутсайдеров чемпионата нет такого поля. За 13 лет я такого не видел ни разу. Даже весной, когда только начинаются поля, например, у «Полтавы», есть там такая команда, таких полей нет", — заявил Луческу после проигранного матча с "Тереком" (0:1) 7 мая. Претензии к газону были и после первой игры с екатеринбургским «Уралом».

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал Навального "известным в России треплом" и призвал взять в руки лопату.