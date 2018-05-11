Смольный и метрополитен не знают, когда будет открыта станция «Новокрестовская»

Ни комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), ни ГУП «Петербургский метрополитен» не знают, когда станция метро «Новокрестовская» будет официально открыта для всех пассажиров.

В КРТИ рассказали, что впервые новую станцию на Крестовском острове откроют для на вход и выход 13 мая, для болельщиков матча между «Зенитом» и «СКА-Хабаровск», однако неизвестно, пустят ли на «Новокрестовскую» других людей. Матч начнется в 14:00.

По данным издания «Карповка», станцию откроют и закроют спустя полчаса после начала матча, поэтому на обратном пути домой любителям футбола она будет недоступна. Будет ли «Новокрестовская» открыта для людей на следующий день, 14 мая, неизвестно.

Читайте также:

Мост Бетанкура и набережную Макарова откроют в тестовом режиме утром 13 мая

В КРТИ корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» заявили, что все вопросы относительно работы новой станции необходимо задавать петербургской подземке. В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» не располагают информацией о ситуации с «Новокрестовской».

Источник «Санкт-Петербург.ру» заявил, что днем 10 мая в метро все еще не видели документов о передаче готовой станции от компании «Метрострой», которая занималась ее строительством с 2015 года. Однако ранее в «Метрострое» уверяли, что объект должен был быть передан ГУП «Петербургский метрополитен» в конце апреля.

Таким образом, к вечеру 11 мая ни Смольный, ни метрополитен, ни «Метрострой» не могут точно сказать, когда официально будет открыта станция метро «Новокрестовская».

Несмотря на это, несколько дней назад в метро уже появились новые схемы подземки со станциями «Новокрестовская» и «Беговая».

Фото: vk.com/ussurian_tiger

Открытие двух новых станций откладывается не первый раз. Власти Петербурга обещали открыть «Новокрестовскую» и «Беговую» 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь вице-губернатора Игоря Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении «зеленой» ветки начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции лишь 13 мая.

В итоге стало известно, что «Беговую» пассажиры не увидят и 13 мая, ее планируют открыть лишь до конца мая, точную дату называть больше не рискуют. Источники «Санкт-Петербург.ру» рассказали, что обе станции, возможно, официально полноценно откроют на День города, 27 мая.

Две станции строят к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Строительство «Новокрестовской» и «Беговой» началось в 2015 году. Компания «Метрострой» обязалась построить продолжение Невско-Василеостровской линии метро за 30,086 млрд рублей. За это время нужно было построить обе станции, более 5 км двухпутного тоннеля диаметром 10,3 м, два пути диаметром 5,63 м и протяженностью 500 м.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.