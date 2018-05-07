В петербургском метро появились схемы с еще не открытыми станциями «Новокрестовская» и «Беговая»

В вагонах петербургского метрополитена начали размещать новые схемы метро со станциями «Новокрестовская» и «Беговая», которые до сих пор не открылись для пассажиров. Об этом в социальных сетях рассказали пассажиры подземки.

На новой схеме представлен не только новый отрезок «зеленой» ветки метро, но и станции, которые в будущем появятся в Северной столице. На Васильевском острове добавилась станция «Горный институт», которая станет продолжением Правобережной линии, а «Обводный канал-2» переименован в «Каретную».

Впервые на схеме метро обозначен второй выход со «Спортивной», расположенный у Тучкова моста. На карте также представлен аэропорт Пулково, от которого проведена стрелка до станции метро «Московская», откуда следуют специальные автобусы.

Новые станции появились и на специальных указателях, которые размещают над выходами из вагонов.

Власти Петербурга обещали открыть «Новокрестовскую» и «Беговую» 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь вице-губернатора Игоря Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу месяца на продолжении «зеленой» ветки начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции лишь 13 мая.

В начале мая глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин заявил, «Беговую» 13 мая будут использовать только в случае непредвиденных обстоятельств. Он подчеркнул, что остальные транспортные объекты для Чемпионата мира по футболу – мост Бетанкура и продолжение набережной Макарова – будут открыты.

Строительство «Новокрестовской» и «Беговой» началось в 2015 году. Компания «Метрострой» обязалась построить продолжение Невско-Василеостровской линии метро за 30,086 млрд рублей. За это время нужно было построить обе станции, более 5 км двухпутного тоннеля диаметром 10,3 м, два пути диаметром 5,63 м и протяженностью 500 м.

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Фото: vk.com/pitertransport