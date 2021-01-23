Станция метро «Зенит» в Петербурге откроется к Евро-2021

В Санкт-Петербурге станцию метрополитена «Зенит», которая была закрыта с начала пандемии, откроют ближе к Чемпионату Европы по футболу 2021 года.

Также напомним, что станция «Новокрестовская» на Невско-Василеостровской линии метро 14 августа прошлого года была переименована в «Зенит». Правительство обратилось к футбольному клубу с этим предложением. ФК «Зенит» принял решение взять на себя часть расходов.

На открытой к ЧМ по футболу 2018 года станции было уже множество недостатков, которые должны были устранить к 30 сентября 2020 года. Однако сроки устранения дефектов вновьь перенесли.