На уже бывшей «Новокрестовской» начали менять таблички

"Сапсан" значительно подешевеет, но только в День знаний

"Сапсан" значительно подешевеет, но только в День знаний

На данный момент станция закрыта на ремонт, который планируется завершить 30 сентября 2020 года. Работ предстоит не мало: предстоит заменить 8200 информационных указателей в вагонах подвижного состава и 1200 на станциях петербургского метрополитена. Примечательно, что финансовые затраты по переименованию станции взял на себя ФК«Зенит».

Новое название «Зенит» станции присвоили в честь 95-летия футбольного клуба, а начало переименование приурочили к очередной победе петербургской команды в чемпионате Российской премьер-лиги.

В Петербургском метро начали менять информационные указатели в связи с недавним решением городских властей о переименовании станции «Новокрестовская» в «Зенит».

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