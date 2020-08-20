На уже бывшей «Новокрестовской» начали менять таблички

В Петербургском метро начали менять информационные указатели в связи с недавним решением городских властей о переименовании станции «Новокрестовская» в «Зенит».
Новое название «Зенит» станции присвоили в честь 95-летия футбольного клуба, а начало переименование приурочили к очередной победе петербургской команды в чемпионате Российской премьер-лиги.
На данный момент станция закрыта на ремонт, который планируется завершить 30 сентября 2020 года. Работ предстоит не мало: предстоит заменить 8200 информационных указателей в вагонах подвижного состава и 1200 на станциях петербургского метрополитена. Примечательно, что финансовые затраты по переименованию станции взял на себя ФК«Зенит».