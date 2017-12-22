На выборах в Каталонии победили партии, выступающие за независимость региона от Испании. Три партии получили 70 мест из 135 в местный парламент по результатам подсчета 99% голосов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

В списке кандидатов от партии "Вместе за Каталонию", которая получает 34 депутатских мандата, первым номером был бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон. Он скрывается в Бельгии, поскольку в Испании уже выписан ордер на его арест.

Еще 32 места в парламенте отходят "Левым республиканцам Каталонии". Ее лидер - бывший заместитель Пучдемона Ориол Жункерас - находится под арестом после референдума о независимости автономии. Четыре мандата отходят партии "Кандидатура народного единства". Центристская Гражданская партия Испании получила 37 мест в парламенте Каталонии, что на 12 больше, чем на выборах 2015 года.

Сторонники независимости Каталонии празднуют победу, а наблюдатели считают, что результаты выборов могут привести к новой волне дестабилизации обстановки в автономии.

Ранее, 27 октября, Каталония объявила независимость от Испании, тогда за резолюцию проголосовали около 90% жителей региона. После этого кабинет министров Испании применил 155 статью конституции Испании, отстранив от власти руководство автономии и распустив ее парламент. Новые выборы в парламент были назначены на 21 декабря, однако в него вновь вошли сторонники независимости Каталонии от Испании.

Сразу после выборов в Каталонии курс евро стал снижаться к основным мировым валютам, к 11:30 22 декабря он составляет 69 рублей. При этом эксперты считают, что влияние выборов в целом не сильно скажется на курсе евро. "Влияние региональных выборов на валюту и фондовые площадки Европы вряд ли будет продолжительным", - отметил главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.