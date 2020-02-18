«Интер Майами» судится с итальянцами и зовёт к себе Гризманна

В январе 2020 года из петербургского «Зенита» мог уйти Себастьян Дриусси. За аргентинцем активно охотился «Интер Майами» – новичок МЛС (чемпионата США) и клуб бывшей звезды «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвида Бекхэма. «Зенит» отказался продавать основного форварда, однако «Интер» не оставляет надежд подписать известных игроков, которых пока в Майами нет. Бекхэм хочет сделать «Интер» чемпионом МЛС, однако нужно отметить, что клуб сейчас судится с «Интером».

По данным СМИ «Bet ON», итальянский клуб «Интер» из Милана требует в суде, чтобы клуб из Майами сменил своё название. Напомним, что в сентябре 2018 года, когда «Интер Майами» представил свой логотип, представители итальянского клуба нашли у команды Дэвида Бекхэма признаки плагиата и подали в суд. Более того, плагиат в данной ситуации имеет огромный вес. Руководство итальянского «Интера» последние годы активно увеличивает свою фан-базу в Северной Америке, поэтому название клуба из Флориды может лишить их части потенциальных болельщиков. Интересно, что итальянский «Интер» еще в 2014 году сумел зарегистрировать свой товарный знак в Управлении по патентам и товарным знакам США.

МЛС – лига, где все клубы принадлежат только ей. Поэтому итальянский «Интер» судится не с командой из Майами, а с МЛС. Первый этап судебного процесса итальянская сторона смогла выиграть. Аргументы юристов МЛС, что слово «Интер» входит в название многих спортивных клубов, и никто не может его присвоить раз и навсегда, в суде пока не приняли, посчитав легитимным опасения итальянского клуба о воровстве фан-базы. Этот судебный процесс явно затянется – считают эксперты, которые изучают стратегии ставок. «Интер» готовится к дебюту в МЛС, который состоится в конце февраля.

Поэтому команда из Майами все ещё приглашает звезд в свой состав. Дэвид Бекхэм хочет привести в свой клуб звезду мадридского «Реала» Луку Модрича. «Интер» готов платить Модричу в два раза больше его нынешней зарплаты (она составляет от десяти до четырнадцати миллионов евро в год). Модрич давно является одним из ведущих игроков «Реала», поэтому неизвестно, согласится ли он уйти в «Интер». Вместе с Модричем Бекхэм мечтает пригласить Эдинсона Кавани из ПСЖ. 32-летний уругваец все реже попадает в состав парижской команды, поэтому вполне может согласиться на эту сделку. К тому же у Кавани летом истекает контракт с ПСЖ, так что, скорее всего, он покинет команду из столицы Франции.

Но самая большая мечта Дэвида Бекхэма – трансфер Антуана Гризманна, нападающего «Барселоны». В пользу этой сделки может послужить три фактора – Гризманн любит НБА, он проводит свой отпуск в Майами, а также, по данным СМИ, у него небольшой конфликт с Лионелем Месси. Бекхэм намерен сделать на него ставку и собирается отправить в Каталонию очень щедрое предложение. Однако пока неизвестно, чего хочет сам Антуан. Его контракт с «Барселоной» заключён до июня 2024 года, а сумма его отступных составляет космические 800 млн евро.