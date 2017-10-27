Картина дня: Каталония и крушение вертолета

Самая популярная новость дня, по версии Монитора, касается независимости Каталонии. Первыми об этом написали "Пятый канал" (16:35), "Фонтанка" (16:40) и "Бумага" (16:45).

Каталония объявила независимость от Испании. За резолюцию проголосовали 72 депутата, против выступили 10, двое воздержались. Остальные члены парламента, в котором 135 депутатов, бойкотировали голосование. Голосование в парламенте Каталонии произошло на следующий день после того, как глава региона Карлес Пучдемон отказался от проведения досрочных выборов - это было требование Мадрида.

В ответ на декларацию о независимости Мадрид готовится ввести в регионе прямое управление. Ожидается, что Сенат страны 27 октября одобрит соответствующую резолюцию, которая вступит в силу на следующий день.

Вторая по популярности новость дня - причиной крушения вертолета у Шпицбергена назвали ошибку пилотов. Во время полета у побережья архипелага были сложные погодные условия. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источника в международных службах авиационного поиска и спасения.

"Метеослужбы фиксировали сложную обстановку по маршруту полета Пирамида - Баренцбург, которые требовали от экипажа высоких навыков пилотирования в арктической зоне и соответствующего налета в полярных широтах. Сильные снег и ветер, океаническая поверхность в условиях сумерек могли повлиять на принятие пилотами решений во время полета", - рассказал источник.

О крушении вертолета стало известно днем 26 октября, около 16:30 мск. По данным Министерства энергетики РФ, на борту вертолета Ми-8 АМТ находились восемь человек, в том числе петербургские ученые. Это сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев, Максим Каули.

Кроме того, на борту были члены экипажа Евгений Баранов, Владимир Фролов, Алексей Поуляускас, Марат Михтаров и Алексей Королев. Информации о судьбе людей на борту пока нет. Следов воздушного судна до сих пор обнаружено не было. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

Самыми оперативными 27 октября стали "Пятый канал", "Деловой Петербург" и "Фонтанка".