Курсанту Можайки предъявили обвинение в подготовке к теракту

Курсанту Военно-космической академии им. Можайского предъявили обвинение в подготовке к теракту. Ранее Вадима Осипова обвиняли только в содействии терроризму. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С 27 октября в его деле добавилась еще одна статья - приготовление к теракту группой лиц по предварительному сговору с наступлением тяжких последствий и умышленным причинением смерти человеку. По ней предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Осипов был задержан в Петербурге в апреле 2017 года. Причиной задержания стал тот факт, что на досуге курсант начертил план казармы с пометками о том, как можно ее захватить. Кроме того, на телефоне курсанта нашли книгу, включенную в Федеральный список экстремистских материалов.

Сам курсант заявляет, что просто интересуется историей диверсий и не собирался захватывать казарму. Осипов написал письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором рассказал, что на протяжении семи лет готовил себя к службе родине.