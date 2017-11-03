Обвиненный в содействии терроризму курсант Можайки встретит Новый год в СИЗО

В пятницу, 3 ноября, Петербургский гарнизонный военный суд продлил арест курсанта Военно-космической академии им.Можайского 18-летнему Вадима Осипова, которого обвиняют в содействии терроризму.

«Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вадима Осипова сроком до 8 января 2018 года», — сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов, уточняя, что обвиняемый вину не признает.

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Осипов был задержан в Петербурге в апреле по подозрению в содействии терроризму. Как стало известно ранее, причиной задержания стал тот факт, что на досуге курсант начертил план казармы с пометками о том, как можно ее захватить. Кроме того, на телефоне курсанта нашли книгу, включенную в Федеральный список экстремистских материалов.

Сам курсант заявляет, что просто интересуется историей диверсий и не собирался захватывать казарму. Осипов написал письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором рассказал, что на протяжении семи лет готовил себя к службе родине.