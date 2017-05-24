В Петербурге курсанту военной академии предъявили обвинение в терроризме

Курсанту петербургской Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского, 18-летнему Вадиму Осипову, предъявили обвинение в содействии терроризму, сообщает «Росбалт» со ссылкой на его адвоката Виталия Черкасова.

Молодой человек обвиняется по части 1 статьи 205.1 УКРФ. Вину он не признает.

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Осипов был задержан в Петербурге в апреле по подозрению в содействии терроризму. Как стало известно ранее, причиной задержания стал тот факт, что на досуге курсант начертил план казармы с пометками о том, как можно ее захватить. Кроме того, на телефоне курсанта нашли книгу, включенную в Федеральный список экстремистских материалов.

Сам курсант заявляет, что просто интересуется историей диверсий и не собирался захватывать казарму. Осипов написал письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором рассказал, что на протяжении семи лет готовил себя к службе родине.

«Прошу вас дать команду разобраться и не позволить ошибке сломать мою жизнь. Мне больше не к кому обратиться, мама моя умерла, отца я не знаю», — написал в своем обращении молодой человек.

Усиленные меры безопасности и задержания в Петербурге связаны с терактом, который произошел 3 апреля на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, 16 человек, включая террориста-смертника, погибли.