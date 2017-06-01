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Обвиняемого в терроризме 18-летнего курсанта Можайки отправили в психбольницу

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© Фото: Advice-Lawyer.ru

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Ранее Вадим Осипов просил поддержки у министра обороны Шойгу.

Курсанту петербургской Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского 18-летнему Вадиму Осипову, обвиняемому в содействии терроризму, назначена психиатрическая экспертиза. Молодой человек оставлен под стражей еще на два месяца, передает «Фонтанка».

В четверг, 1 июня, в Петербургский гарнизонный военный суд следователем СК было заявлено ходатайство о продлении ареста Осипову до 8 августа. Старший следователь Сучков предоставил суду документы, из которых следует, что Осипов с 24 мая 2017 года находится на стационарной психолого-психиатрической экспертизе в 6-й городской психиатрической больнице. Срок ее проведения – около тридцати дней.

Следователь и прокурор мотивировали ходатайство «способностями задержанного оказывать психологическое воздействие на свидетелей из числа сокурсников». По их мнению, отпускать его на свободу опасно. Кроме того, подозрение следователя вызвал отказ Осипова от дачи показаний при допросе в качестве обвиняемого. «Им выбрана такая линия защиты с целью избежать уголовной ответственности»,- пояснил следователь.

Судья Виталий Краснощеков удовлетворил ходатайство следствия и оставил Осипова под стражей до 8 августа 2017 года.

Осипов был задержан в Петербурге в апреле по подозрению в содействии терроризму. Как стало известно ранее, причиной задержания стал тот факт, что на досуге курсант начертил план казармы с пометками о том, как можно ее захватить. Кроме того, на телефоне курсанта нашли книгу, включенную в Федеральный список экстремистских материалов.

Сам курсант заявляет, что просто интересуется историей диверсий и не собирался захватывать казарму. Осипов  написал письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором рассказал, что на протяжении семи лет готовил себя к службе родине.

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