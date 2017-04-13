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В Петербурге курсант Военно-космической академии арестован по подозрению в содействии терроризму

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Вадим Осипов арестован до 9 июля.

Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 9 июня курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), передает РИА Новости.

Максимальный срок заключения по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.

В академии заявили, что ничего не знают об аресте.

Ранее после обысков в Северной столице на два месяца были арестованы 23-летний Азамжон Махмудов, 24-летний Ибрагибжон Ерматов, 20-летний Дилмурод Муидинов, 39-летний Бахрам Ергашев, 38-летний Сейфулл Хакимов, а также 21-летний Махамадюсуф Мирзаалимов.

Молодые люди были задержаны при эвакуации дома 22/1 по Товарищескому проспекту утром 6 апреля. В их квартире было обнаружено самодельное взрывное устройство, схожее по конструкции с тем, которое было взорвано в петербургской подземке.

Тем временем, Басманный суд Москвы до 3 июня арестовал подозреваемую по делу о теракте в Петербурге гражданку Узбекистана Шохисту Каримову. Следователи нашли у Каримовой гранату в дамской сумочке.

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек.

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