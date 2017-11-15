Прокуратура проверит все заведения Петербурга на доступность для инвалидов. Такое решение принято после скандала в кинотеатре «Мираж Синема» в ТРК «Атлантик Сity». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По итогам встречи прокурора Петербурга Сергея Литвиненко с общественными объединениями инвалидов, маломобильными группами населения и инвалидами, состоявшейся во вторник, прокурор поставил задачу о проведении комплексной проверки доступной среды в городе», - рассказали в пресс-службе.

Конфликт между школьником и администраторами кинотеатра произошел 12 ноября. Мать мальчика-инвалида рассказала, что его выгнали из заведения, а в «Мираж Синема» это отрицают. Тем не менее кинотеатр уже принес извенения подростку.

Сейчас двоякую ситуацию проверяют прокуратура и Роспотребнадзор. Более того, в дело вмешалась уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова. На время проверки сотрудников «Мираж Синема» отстранили от работы.